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肉品價格漲 農業部：如有不當哄抬將啟動聯合稽查

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部表示，經盤點國內肉品無缺且供應疑慮，後續將密切關注國內肉品價格，若發現有不當哄抬價格的狀況，將協調公平會啟動聯合稽查。圖／聯合報系資料照片
農業部表示，經盤點國內肉品無缺且供應疑慮，後續將密切關注國內肉品價格，若發現有不當哄抬價格的狀況，將協調公平會啟動聯合稽查。圖／聯合報系資料照片

隨著生產成本的增加，肉品價格也多次調漲，根據主計總處統計，肉類今年1月與去年同期相比略漲2.53%，不過農業部盤點，國內肉品供應疑慮，若發現有不當哄抬價格，將協調公平會啟動聯合稽查。

農業部表示，豬肉其批發及零售價格主要受到各縣市肉品市場每日拍賣價格影響，本周肉品市場拍賣價格平均都維持在每公斤93元至96元之間，價格相對穩定，且已過春節消費高峰期間，批發及零售價格尚無大幅上漲的情況。

此外，國內雞肉供應來源包括土雞及白肉雞，土雞大多在傳統市場零售通路銷售，自春節後大宗紅羽土雞產地價格穩定維持於每台斤52元至54元左右，零售市場售價也未見明顯波動。至於白肉雞有3成左右是進口雞肉的通路需求，因為近期美國境內禽流感疫情嚴峻，導致進口腿排有部分缺口，連帶國內腿排價格有微幅上漲，其餘部位肉未見明顯波動。

另外，我國牛肉超過9成均由國外進口，國產牛肉市占率僅約6%，近期國產肉牛因為冬季氣候寒冷，帶動火鍋消費需求增加，也連動國產牛肉價格小幅上漲，漲幅約3%。

農業部表示，經盤點國內肉品無缺且供應疑慮，後續將密切關注國內肉品價格，若發現有不當哄抬價格的狀況，也將協調公平會啟動聯合稽查，呼籲相關業者切勿以身試法。

售價 農業部

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