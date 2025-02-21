全球最大出版集團 簽下台灣作家李佳穎小說英文版權

台灣作家李佳穎小說「進烤箱的好日子」尚未英譯，便獲全球最大出版集團企鵝蘭登書屋青睞，簽下全球英文版權。出版社自轉星球表示，這一步與台灣奪下棒球世界冠軍一樣意義重大。

「進烤箱的好日子」是台灣作家李佳穎睽違16年小說新作，描述主角阿丹小說寫不下去後，轉而改寫一本前青春期的回憶錄，映照出記憶與書寫的矛盾，獲得2025台北國際書展大獎小說類首獎。

出版社自轉星球今天透過臉書分享，「進烤箱的好日子」成功與全球最大出版集團企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）簽下全球英文版權，感謝吳明益、陳思宏、楊双子等為台灣文學與出版探路的前輩作家，並強調：「這是站在許多前人的肩膀上所達成的成績。」

自轉星球感謝所有支持這本小說的人，也謝謝台灣這塊土地，同時認為，這一步與台灣拿下棒球世界冠軍一樣意義重大，「我們可以抬頭驕傲向全世界說，台灣也有好的出版作品、小說，可以與日本大書、大作家齊頭競爭，與全球最大出版集團合作，搶下同等待遇大約。」

作家李佳穎隨後也分享幕後故事。她原本很疑惑，為什麼「進烤箱的好日子」在沒英譯本狀態下，企鵝蘭登書屋仍願意提案、購買全球英文版權。

閱讀了企鵝蘭登書屋編輯的來信後，李佳穎才知道，對方在台北國際書展期間聽到愛米粒版權經紀代表莊靜君的強力背書，對這本書深感好奇，便帶了一本中文版回去。請公司兩名中文專業讀者閱讀並分享心得，經團隊討論後才做出決定。

李佳穎表示：「世界想聽見台灣的聲音，我們有各種可能，我們值得。」