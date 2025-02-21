快訊

經典賽Live／中華隊迎戰西班牙 「台鋼潛水艇」陳宇宏先發

公開翻臉早能預料！川普核心圈幾乎無支持者 盼選舉替換澤倫斯基

才認私密照！曹興誠再開罵「蠢」 脫口：把我大陸前女友挖出來

全球最大出版集團 簽下台灣作家李佳穎小說英文版權

中央社／ 台北21日電

台灣作家李佳穎小說「進烤箱的好日子」尚未英譯，便獲全球最大出版集團企鵝蘭登書屋青睞，簽下全球英文版權。出版社自轉星球表示，這一步與台灣奪下棒球世界冠軍一樣意義重大。

「進烤箱的好日子」是台灣作家李佳穎睽違16年小說新作，描述主角阿丹小說寫不下去後，轉而改寫一本前青春期的回憶錄，映照出記憶與書寫的矛盾，獲得2025台北國際書展大獎小說類首獎。

出版社自轉星球今天透過臉書分享，「進烤箱的好日子」成功與全球最大出版集團企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）簽下全球英文版權，感謝吳明益、陳思宏、楊双子等為台灣文學與出版探路的前輩作家，並強調：「這是站在許多前人的肩膀上所達成的成績。」

自轉星球感謝所有支持這本小說的人，也謝謝台灣這塊土地，同時認為，這一步與台灣拿下棒球世界冠軍一樣意義重大，「我們可以抬頭驕傲向全世界說，台灣也有好的出版作品、小說，可以與日本大書、大作家齊頭競爭，與全球最大出版集團合作，搶下同等待遇大約。」

作家李佳穎隨後也分享幕後故事。她原本很疑惑，為什麼「進烤箱的好日子」在沒英譯本狀態下，企鵝蘭登書屋仍願意提案、購買全球英文版權。

閱讀了企鵝蘭登書屋編輯的來信後，李佳穎才知道，對方在台北國際書展期間聽到愛米粒版權經紀代表莊靜君的強力背書，對這本書深感好奇，便帶了一本中文版回去。請公司兩名中文專業讀者閱讀並分享心得，經團隊討論後才做出決定。

李佳穎表示：「世界想聽見台灣的聲音，我們有各種可能，我們值得。」

企鵝 小說 英文

延伸閱讀

洩天機有報應！乩身替友擋劫肺結節突大8倍 醫震驚：幫我也看看

比南極還滑！海生館企鵝「崩潰小碎步」爆紅 同伴秒躺平思考鵝生

楊双子、金翎書展會書迷 談原作與翻譯奇幻之旅

過年急診室塞爆 醫曝「天邊孝子症候群」發作

相關新聞

Pokémon GO Tour新北大都會登場 寶友不畏寒風搶抓寶

「Pokémon GO Tour：合眾地區-新北市」活動21日在新北大都會公園揭幕，吸引來自世界各地的訓練家共襄盛舉，今...

投保薪資申報不實 勞保局去年開罰1.4億

勞保、就保及災保月投保薪資、勞退月提繳工資應由單位按所屬勞工的月薪資總額，規定之等級覈實申報，根據勞保局統計，去年申報不...

健檢中心設置CT、MRI儀器分流有譜？衛福部開會無共識

心血管、腦部、癌症等檢查使用的電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI），在健檢時也會使用，然而，現在動輒得等上1個月，衛福部...

肉品價格漲 農業部：如有不當哄抬將啟動聯合稽查

隨著生產成本的增加，肉品價格也多次調漲，根據主計總處統計，肉類今年1月與去年同期相比略漲2.53%，不過農業部盤點，國內...

二月初二「龍抬頭日」 命理師一招迎好運、福星高照

農曆二月初二俗稱「龍抬頭」，在這一天後雨水會逐漸增加，因此在古代又稱為春耕節、農事節，今年落在3月1日，命理師柯柏成說，...

交通部費率委員會拍板通過 台鐵票價調漲將送政院核定

台鐵董事會2月5日通過票價調漲方案，平均漲幅26.8%，新票價台北至新左營最高975元。交通部費率審議委員會今天下午首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。