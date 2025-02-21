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國台圖展「島嶼關鍵字」 整合虛實體驗永續發展

中央社／ 新北21日電

台灣圖書館「島嶼關鍵字—水保防災起步走」巡迴特展今天揭幕，館長曹翠英表示，回顧921地震等災難，都凸顯環保與防災教育的迫切，展覽透過虛實整合，讓民眾體驗永續的重要。

國立台灣圖書館下午發布新聞表示，「島嶼關鍵字」展覽以水土保持防災為核心，涵蓋山坡地保育治理，與土石流防災原理。觀眾透過互動遊戲，可認識24節氣與農業的關聯。

這項展覽聯合中央與地方教育單位共同舉辦，國立科學工藝博物館副館長吳佩修說，氣候變遷提醒我們珍視土地，守護脆弱的生態與共同的未來；展覽通過閱讀與互動，傳遞水土保持與永續發展的觀念。

農業部農村發展及水土保持署總工程司簡俊發表示，水土保持攸關大地的穩定與生態的延續，更是守護行動的核心。展覽特別設計有趣、互動性高的學習內容，包括繪本、線上與實體的玩具，並與科工館合作開發探索遊戲與教案。

國台圖館長曹翠英說，智慧永續、生態永續是全球趨勢，透過虛實整合的互動體驗，讓民眾從日常生活中，實踐環保節能，以具體行動愛護地球。

國立台灣圖書館 永續 館長

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