單人沉浸體驗2度展出 一窺日常中數位性別暴力

體現數位性別暴力從不是遙遠議題，藝術家鄭亭亭受FNF基金會委託，透過酒吧、房間等生活場景，讓民眾能在單人沉浸式體驗中代入受害者視角，展出後大獲好評，明天起將2度展出。

去年9月，德國弗里德里希諾曼自由基金會在台辦事處（FNF Global Innovation Hub）首度推出「他們告訴我，這不是你的錯。而我告訴他們，一切都會沒事」沉浸體驗展，該展主打單人體驗，體驗1回約需20分鐘，在展期6天中累計逾200人次觀展。

適逢全球數位人權大會（RightsCon）24日起將在台北登場，FNF基金會決定重現展覽，並於今天舉行發表記者會。FNF基金會總監馬安娜（Anna Marti）表示，數位性別暴力是現今國際許多NGO組織關注議題，這不只是科技使用問題，還攸關權力與控制，讓人們身心靈受傷外也被迫噤聲，威脅民主發展。

馬安娜表示，FNF基金會有相當多業務聚焦在教育、知識與智能上，例如研究科技與社會交集之處，這也是為何此次會嘗試以展覽關切數位性別暴力，「他們告訴我，這不是你的錯。而我告訴他們，一切都會沒事」沉浸體驗展是感動人心的作品，希望引發更多有趣討論。

數位性別暴力為近年熱議的新型態犯罪形式，諸如「創意私房」論壇事件、深偽（Deepfake）技術變造成人影像、透過網路騙取男性性私密影像並進行勒索的「網路視訊性愛詐騙勒索」申訴案等，都屬數位性別暴力態樣。

鄭亭亭將體驗展區分為藝廊、酒吧、房間、公車站等5個日常生活場景，觀眾將在指引下搭配耳機、手機訊息逐一遊走其中，並透過網路訊息與陌生人展開互動。鄭亭亭說，她特別強調單人體驗，原因在於她希望體驗者能因此感受到完整的個人經驗，也不會因為遇到其他體驗者而感到不安。

鄭亭亭說，去年首展後，有觀眾向她表示因此體認到原來非女性或是日常生活中，都有可能遇到數位性別暴力。她想藉由展覽體驗告訴大家，縱使這些事件真正不幸發生，但不是受害者的錯，不管什麼樣的事情發生了，「世上都會有人接住你」。

「他們告訴我，這不是你的錯。而我告訴他們，一切都會沒事」展明天起在台灣當代文化實驗場服務中心2樓展出至3月16日。