快訊

經典賽Live／中華隊迎戰西班牙 「台鋼潛水艇」陳宇宏先發

公開翻臉早能預料！川普核心圈幾乎無支持者 盼選舉替換澤倫斯基

才認私密照！曹興誠再開罵「蠢」 脫口：把我大陸前女友挖出來

奇葩惹人厭車牌出爐 GY、慢性腎臟病都上榜

中央社／ 台北21日電

不少人買車會特別看車牌，就怕選到有特殊意涵的奇葩車號。交通部公路局今天公布9組惹人厭英文代碼，從CGY（GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）到EXP（有效期限）都入列。

目前車牌編號由3個英文字母與4個數字組成，並採不分車種一車一號核。中華民國交通部公路局今天透過新聞稿指出，某些英文組合因為文化、語言或時空背景，可能帶有負面意涵，例如「CGY」因「GY」諧音不雅、「CKD」是慢性腎臟病的縮寫、「EXP」則與有效期限有關。

由於部分民眾對車牌很在意，為避免車主拿到「顧人怨」的車牌號碼，公路局這次針對未來2年將製作的車牌代碼範圍，包括CGQ至CLA、PKU至PPY、EAN至EAP、ESZ至ETC、EXC至EXQ，先行列出9組可能引發爭議的代碼。

公路局將於2月24日至4月24日期間，在監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）開放民眾投票表達意見。

公路局表示，民眾在填答時，若對於調查範圍內未列舉出的代碼有其他建議，也可提供意見供公路局參考，調查結果後續將納入車牌英文代碼製作考量，歡迎民眾踴躍表達意見。

交通部 腎臟病 英文

延伸閱讀

嘉縣梅山、中埔電纜地下化 藍委王育敏爭取中央補助

交通部費率委員會拍板通過 台鐵票價調漲將送政院核定

7處快速公路調降大貨車最高速限 4月起調為時速80公里

台中大雅五路交會48起車禍 楊瓊瓔拍板今年5月底前改善

相關新聞

Pokémon GO Tour新北大都會登場 寶友不畏寒風搶抓寶

「Pokémon GO Tour：合眾地區-新北市」活動21日在新北大都會公園揭幕，吸引來自世界各地的訓練家共襄盛舉，今...

投保薪資申報不實 勞保局去年開罰1.4億

勞保、就保及災保月投保薪資、勞退月提繳工資應由單位按所屬勞工的月薪資總額，規定之等級覈實申報，根據勞保局統計，去年申報不...

健檢中心設置CT、MRI儀器分流有譜？衛福部開會無共識

心血管、腦部、癌症等檢查使用的電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI），在健檢時也會使用，然而，現在動輒得等上1個月，衛福部...

肉品價格漲 農業部：如有不當哄抬將啟動聯合稽查

隨著生產成本的增加，肉品價格也多次調漲，根據主計總處統計，肉類今年1月與去年同期相比略漲2.53%，不過農業部盤點，國內...

二月初二「龍抬頭日」 命理師一招迎好運、福星高照

農曆二月初二俗稱「龍抬頭」，在這一天後雨水會逐漸增加，因此在古代又稱為春耕節、農事節，今年落在3月1日，命理師柯柏成說，...

交通部費率委員會拍板通過 台鐵票價調漲將送政院核定

台鐵董事會2月5日通過票價調漲方案，平均漲幅26.8%，新票價台北至新左營最高975元。交通部費率審議委員會今天下午首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。