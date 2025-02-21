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工藝中心生活儀式感特展 跳脫陳列框架如樣品屋

中央社／ 南投縣21日電

工藝中心策辦生活儀式感特展，有別傳統展覽陳列，打造如樣品屋沉浸式生活空間，工藝品結合實際生活場景，讓參觀者感受工藝不僅是日常器物，更是生活態度與文化記憶的展現。

以「生活儀式感」為題，國立台灣工藝研究發展中心策辦「物有所適」生活儀式感特展，即日起至11月30日在工藝文化館2樓、3樓展出，工藝中心今天透過新聞稿表示，隨著人們追求提升生活質感，工藝不再只是功能器物，透過五感體驗，成為具實用、美感的好物。

工藝中心表示，有別傳統展覽陳列，展場以客廳、餐廳、個人空間生活核心場域，打造如樣品屋空間，透過工藝品結合生活場景，體現生活美學風格，激發人們對質感生活的深度思考，並搭配自然奢野、當代洗鍊、沉靜樸實、喧動馥郁生活風格，詮釋工藝多元特性。

現場還有台灣工藝品牌概念店，展出歷年台灣綠工藝計畫徵選作品，強調工藝從本質出發並貼近生活所需，發現器用之美，工藝中心表示，以食衣住行樂等生活面向，展現工藝融入生活、增添生活情趣及提升質感。

工藝中心主任陳殿禮表示，工藝不只是技藝展現，更蘊含生活智慧與文化歷史，展覽作為工藝中心今年工藝「漫活SLOHAS」系列活動，強調慢活與樂活生活態度，並融合簡單、生活型態、原創性、健康、美學與永續發展，喚起找到自我生活儀式感與美學風格。

樣品屋 餐廳

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