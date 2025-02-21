外籍演藝人員淪人口販運被害人 勞動部研議修正法規

監察院今天透過新聞稿指出，有肯亞籍白領移工以「藝術及演藝」專長受聘僱來台，卻遭雇主以非僱傭關係規避勞基法適用，又被迫從事未經許可的農業、清潔回收等藍領移工工作，致其淪為人口販運被害人，因此糾正台南市政府與勞動部。勞動部表示，將持續會商文化部在產業發展需要及防杜勞力剝削下，研議法規修正的必要。

勞動部表示，演藝工作者目前須提供工作證明或官方推薦證明以及勞務契約，以證明約定聘僱型態及給薪方式。由於演藝工作型態多元，將持續會商文化部在產業發展需要及防杜勞力剝削下，研議法規修正之必要。

此外，勞動部2024年6月已訂定「藝術演藝工作許可疑慮案件之審查及查核作業」，針對有違法紀錄或給付低於3萬元薪資者加強審查，並限縮工作許可期限，同時要求地方政府加強查察，主動查處類此案件，發掘有無不法仲介從中剝削，嚴查嚴辦。

再者，現行補助各縣市政府配置15名外國專業人員訪視員，執行「外國專業人員工作許可查察業務實施計畫」。未來將依地方政府實際需求增加補助人力，同時積極檢討現行訪查人力結構並提升訪查人員職能，以強化訪查效能。

最後，勞動部每年已邀請地方政府外國專業人員、移工管理人員及相關機關參加年度研習會，課程包含人口販運相關內容。未來將加強辦理教育訓練、個案研習，並針對藝術表演外國人精進訪查作法，請地方政府相關局處共同陪同訪查。