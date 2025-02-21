廣播人陳裕美出版有聲書 原音重現客家民間文學

苗栗大漢之音電台台長陳裕美致力傳承客家母語，將早年採集錄製客家民間故事、諺語，集結出版「苗栗客家民間文學有聲書」，今天舉辦發表會並將部分書冊公益捐贈圖書館。

大漢之音舉辦「苗栗客家民間文學有聲書」發表會，台長陳裕美表示，主持廣播節目時，將早期深入客庄社區採集收錄的諺語整理播出，獲得熱烈迴響，各界紛紛建議集結出版加以保存推廣，促成有聲書出版。

陳裕美是苗栗客家人也是資深廣播從業人員，她表示，為客家語言文化推廣獻「聲」一甲子，交出3張成績單，首先是民國79年擔任國內第1個客語電視節目「鄉親鄉情」開播主持人。

接著是民國91年，她與夫婿張強及地方客家耆老共同成立大漢之音客語專業電台；第3則是此次出版「苗栗客家民間文學有聲書」。陳裕美說，以身為客語廣播人為榮為傲。

大漢之音指出，有聲書共匯集114篇、483則諺語、師傅話和民間故事，大致可分為「時令農諺」「人生哲理」「親情倫理」「勸善警世」「民俗傳說」5大類，音檔約為民國85至91年間採集收錄，距今已近30年。

大漢之音表示，客庄民間文學多為口傳，傳遞客家人生活經驗的智慧結晶，然而這些彌足珍貴的文化內涵，隨著客庄耆老凋零而漸漸流失，此次匯集陳裕美早期訪問苗栗縣客庄地區識字班、山歌班耆老約21人音檔，內容豐富多元，有客家故事、笑話、童謠、山歌等，反映客家先民的生活樣貌，更展現客家文化的質樸底蘊。