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交通部拍板通過！台鐵票價可漲26.8% 最快這時間送政院核定

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交通部費率委員會拍板通過 台鐵票價調漲將送政院核定

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部費率審議委員會今天下午首度召開會議，邀集專家學者審議台鐵票價調漲案。本報資料照
交通部費率審議委員會今天下午首度召開會議，邀集專家學者審議台鐵票價調漲案。本報資料照

台鐵董事會2月5日通過票價調漲方案，平均漲幅26.8%，新票價台北至新左營最高975元。交通部費率審議委員會今天下午首度召開會議，邀集專家學者審議。交通部公共運輸及監理司長林福山表示，今會中已拍板，照台鐵所提方案通過，預計25日下班前報交通部，最快月底報行政院核定。

林福山表示，考量台鐵公司票價30年未調整，到去年營運成長高漲37.96%，收入難以負擔營運成本，考量台鐵去年公司化須自負盈虧，基本費率有檢討必要，台鐵公司規劃票價合理化方案，今年2月經過董事會通過交由交通部運輸研究所提送審議會審議，經過今天下午討論，委員就費率基礎審慎討論，為了健全營運環境，最終同意依照台鐵公司提報方案。

另外，林福山也說，貨運部分主要反映營運成本，並以合理報酬率3%計算，每延噸公里費率由1.17元調升至2.54元。

台鐵票價凍漲30年，期間物價指數上漲60.3%，票箱收入難以支應營運成本，造成經營困難。台鐵公司依立法院核准的鐵路運價率公式為基礎，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為每公里1.82元，相較於現行費率每公里1.46元，平均調幅約26.8%。

以台北到板橋7.2公里為例，區間車票價將從15元漲為22元，自強號從23元漲至34元；台北到桃園區間車從42元漲到63元，自強號從66元漲到99元，若使用TPASS通勤月票將不受影響。中程部分，台北到台中區間車將從241元漲到323元，自強號將從375元漲至501元。

台鐵2月5日召開董事會時指出，票價調漲後，客運收入將增加47.15億元，盈餘2.87億元，另也一併通過貨運運價調漲，調幅117%，預估票價調漲1年後，會有7.38億元盈餘，2028年轉虧為盈，而新票價會在行政院核定後，修改售票系統並於實施前1個月公告新票價。

圖／交通部提供
圖／交通部提供

台鐵 票價 調漲

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