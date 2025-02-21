大陸冷氣團周末南下 明晚雨區擴大、3地防較大雨勢
中央氣象署預報員曾昭誠指出，東北季風影響的天氣型態預計維持到明天白天，明晚起大陸冷氣團準備南下，降雨範圍擴大，北部及東半部都有雨，尤其基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有較大雨勢機率，這波冷氣團預計從下周日影響到周一，最冷時間在周一及周二清晨，北部及宜蘭約13、14度，中南部15、16度，但降雪機率低。
曾昭誠表示，今天東北季風影響，清晨鋒面通過，降雨範圍大，白天降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、東半部及宜蘭有雨，預計維持到明天白天。明晚大陸冷氣團準備南下，降雨範圍擴大到北部及東半部，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有較大雨勢機率。
曾昭誠指出，下周日大陸冷氣團南下，預計影響到周一，各地偏冷。周二大陸冷氣團減弱，環境轉為東風，降雨減緩，僅剩東半部有零星雨，其他地區多雲到晴。周三、周四華南雲系移出，北部、東半部有降雨機會，其中周四降雨更為明顯，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫降雨，花東地區也有零星雨，各地雲量增多。周五就會回到多雲到晴天氣，剩東半部及恆春半島有局部短暫雨。
溫度方面，曾昭誠表示，今晚到明天東北季風影響，北部及宜蘭地區約14、15度，明天白天高溫約17、18度；中南部白天高溫20至25度，夜晚清晨約16、17度。下周日大陸冷氣團影響，最冷時間在周一及周二清晨，北部及宜蘭約13、14度，中南部15、16度，白天北部及宜蘭約14至16度，中南部約20度。周二大陸冷氣團減弱，白天各地都可回到20度以上。
另外，他也提醒，下周二至周五回暖期間，西半部及金馬地區夜晚清晨容易起霧，可能影響能見度。在降雪方面，這波冷空氣溫度較不夠，機率則偏低。
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