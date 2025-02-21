「健康台灣 全國護理健走日」 護理同行健康隨行

為促進全國 20 萬會員的身心健康及壓力調適，中華民國護理師護士公會全國聯合會於114 年 2 月 23 日（星期日）舉辦「健康台灣 全國護理健走日」 ，新北市護理師護士公會亦熱烈響應，共同參與這場全國性的護理健康盛會。新北市護理師護士公會以【低碳旅遊~環境永續】為主軸，規畫了此次健走活動。

新北市護理師護士公會精心選定風景美、氣氛佳、交通方便且昔為「台灣八景十二勝」之一的碧潭風景區為此次新北護理健康大步走的地點，設計融入健康永續 ESG 理念的健走路線與推廣低碳旅遊，此次也將計算活動碳足跡，於活動結束後分享健走碳足跡成果。活動於上午 9 時 30 分在

新北市碧潭風景區正式展開，由新北市護理師護士公會吳秋鳳理事長、衛生局高淑真副局長及全聯會林綉珠副理事長帶領全體會員做護理(護你)健康操後揭開序幕，從碧潭風景區出發，經過碧潭堰、微樂山丘、陽光橋後，抵達終點陽光運動公園。此次活動也呼應了新北市

侯友宜市長以「醫動養」政策逐步實現 2030 智慧健康城市的目標 ， 市府規劃在「動」的方面，推動新北健康大步走，讓新北處處都是運動場，全民一起健康齊步走，用最簡單、經濟的運動方式--走路，讓新北市整個動起來，本公會也期望透過健走活動讓護理師關注自身健康，更以實際行動展現對守護國人健康的承諾。

在醫院工作的護理師每天都在衛教病人運動很重要，自己卻因為工作需要輪班，不規律的作息及長時間的工作難以找到固定的時間運動，病人照顧的複雜和緊急情況的處理，也使得自己承受巨大的心理壓力，感到身心疲憊，缺乏運動的動力，周而復始遂累積出對健康的危害，這也是護理師的日常。此次的健走活動因為適逢假日，公會除了邀請會員參與外亦邀請家眷一同參與，希望新北市的全體護理人員及家眷，都能以健走實踐健康承諾，愛自己也愛家人，達到全民身心健康的未來。

賴清德總統提出「健康台灣」國政願景，強調健康為國家基石。護理人員作為健康照護的第一線，無論在社區、急性醫療或長照機構，均扮演關鍵角色。然而，護理人力不足與工作壓力過大，已對醫療體系運作造成挑戰。紀淑靜理事長表示：「護理人員是健康守護者，護理人員的健康將由全聯會及地方公會全力守護。」

「健康台灣 全國護理健走日」不僅是健康促進的盛會，更象徵護理對健康的自覺與實踐。紀淑靜理事長感謝全體會員對健康照護的奉獻，並承諾持續爭取福祉、改善執業環境，吸引更多人才投入護理職場。同時呼籲全民提升健康識能，給予護理人員更多尊重與肯定，齊心實現「健康台灣」的美好願景。