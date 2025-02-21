電影揭露川普抽脂及禿頭手術 基金會分析川普2.0先包場看片

美國總統川普再度回歸白宮，許多措施更加引發各界熱烈討論。面對川普2.0的時代，台灣要怎麼因應？

財團法人21世紀基金會即將探討台灣如何面對川普2.0的時代，邀請前行政院長長陳冲及前國發會主委及台大校長管中閔等重量級學者主持及探討。

不過在嚴肅的討論之前， 21世紀基金會特別包場分享跟川普有關的電影《狂人法則》。這部2024年傳記片，是由加拿大、丹麥、愛爾蘭合拍，由居住在丹麥的伊朗導演阿里·阿巴斯執導，劇情設置在1970年代到1980年代的紐約，唐納·川普從紐約房地產二代，逐步成功的經歷。這部電影因為演出許多川普秘辛，包括劇情提到他因為地中海禿頭而進行頭皮聚集手術，以及因為過於肥胖而抽脂，還有許多爭議場景，讓當時正在競選的川普團隊提出告訴，因此這部電影在美國的上映非常不順利。

21基金會副董事長、前政務委員高思博在電影開始前簡短致詞歡迎，特別提到這可能是該基金會辦過最輕鬆的活動，接下來會舉辦川普2.0的探討，陣容包括陳冲院長與管中閩校長等，深度思考及討論台灣如何因應國際局勢的變化，也歡迎各界參加。

21世紀基金會副執行長、元智大學教授周韻采也曾經參與電影製作，她日前撰寫專欄指出，電影歸納出狂人法則的三項內容，從本片亦可看出川普的政治天分，顯示川普深明美國人對國力衰敗的失落感，需要狂人狂語來發洩心中的苦悶。

21世紀基金會除了電影包場之外，還提供了爆米花與可樂，讓大家輕鬆欣賞電影。2月20日晚上在長春國賓舉行，現場來了多位重量級的資深官員與台大、台藝大的傳播學者，很多人都說自己好久沒有在電影院吃爆米花了，看完電影也覺得這真是一部發人深省的劇情片。

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