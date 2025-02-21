快訊

經典賽／扛二棒、DH沒嚇到 陳重羽喊話林佳緯：我們後面有傑憲

傳產老闆遭詐45億…隱餐飲董座羈押禁見 女共犯羅佩雯也押了

交通部拍板通過！台鐵票價可漲26.8% 最快這時間送政院核定

電影揭露川普抽脂及禿頭手術 基金會分析川普2.0先包場看片

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為采昌提供及現場拍攝
照片為采昌提供及現場拍攝

美國總統川普再度回歸白宮，許多措施更加引發各界熱烈討論。面對川普2.0的時代，台灣要怎麼因應？

財團法人21世紀基金會即將探討台灣如何面對川普2.0的時代，邀請前行政院長長陳冲及前國發會主委及台大校長管中閔等重量級學者主持及探討。

不過在嚴肅的討論之前， 21世紀基金會特別包場分享跟川普有關的電影《狂人法則》。這部2024年傳記片，是由加拿大、丹麥、愛爾蘭合拍，由居住在丹麥的伊朗導演阿里·阿巴斯執導，劇情設置在1970年代到1980年代的紐約，唐納·川普從紐約房地產二代，逐步成功的經歷。這部電影因為演出許多川普秘辛，包括劇情提到他因為地中海禿頭而進行頭皮聚集手術，以及因為過於肥胖而抽脂，還有許多爭議場景，讓當時正在競選的川普團隊提出告訴，因此這部電影在美國的上映非常不順利。

21基金會副董事長、前政務委員高思博在電影開始前簡短致詞歡迎，特別提到這可能是該基金會辦過最輕鬆的活動，接下來會舉辦川普2.0的探討，陣容包括陳冲院長與管中閩校長等，深度思考及討論台灣如何因應國際局勢的變化，也歡迎各界參加。

21世紀基金會副執行長、元智大學教授周韻采也曾經參與電影製作，她日前撰寫專欄指出，電影歸納出狂人法則的三項內容，從本片亦可看出川普的政治天分，顯示川普深明美國人對國力衰敗的失落感，需要狂人狂語來發洩心中的苦悶。

21世紀基金會除了電影包場之外，還提供了爆米花與可樂，讓大家輕鬆欣賞電影。2月20日晚上在長春國賓舉行，現場來了多位重量級的資深官員與台大、台藝大的傳播學者，很多人都說自己好久沒有在電影院吃爆米花了，看完電影也覺得這真是一部發人深省的劇情片。

聚傳媒

川普 美國 電影

延伸閱讀

與川普合作 哥斯大黎加接收首批美驅逐移民

澤倫斯基會美特使 美喊停記者會 川普再控澤：無禮對待

川普：可能與中國達成新貿易協議、將邀習訪美

川普二度執政滿月 各民調結果分歧：滿意度略降 但較第1任進步

相關新聞

交通部費率委員會拍板通過 台鐵票價調漲將送政院核定

台鐵董事會2月5日通過票價調漲方案，平均漲幅26.8%，新票價台北至新左營最高975元。交通部費率審議委員會今天下午首度...

大陸冷氣團周末南下 明晚雨區擴大、3地防較大雨勢

中央氣象署預報員曾昭誠指出，東北季風影響的天氣型態預計維持到明天白天，明晚起大陸冷氣團準備南下，降雨範圍擴大，北部及東半...

泌尿醫籲結紮勿衝動 術後太快「開機」精蟲生命力更強

別衝動當「紮」男！泌尿科醫師指出，結紮雖然是個簡單的手術，但仍有千分之三的失敗率，曾有位三寶爸做了結紮手術，卻未完成排空...

電影揭露川普抽脂及禿頭手術 基金會分析川普2.0先包場看片

美國總統川普再度回歸白宮，許多措施更加引發各界熱烈討論。面對川普2.0的時代，台灣要怎麼因應？ 財團法人21世紀基金會即將探討台灣如何面對川普2.0的時代，邀請前行政院長長陳冲及前國發會主委及台大校

台灣寶可夢中心推5款新品「小卡比獸必搶」！他驚進貨超快：日本上周才出

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）周周都推出新品！明日周六（2月22日）共有5款新品，為全新加入的毛絨玩具，包含六尾、小卡比獸等寶可夢，讓網友直呼日本上周才出的新品在台灣馬上就出了，並哀號黃牛應該會出現，希望可以進貨多一點，「當天發售的下午就賣完了」。

機車持有率全台第2 台南今年將開放全市機車行駛2車道

為鼓勵各縣市配合道安政策，交通部規畫每月邀請1縣市輪流分享交通事故防制成效，今首度邀請台南市政府交通局到交通部說明。台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。