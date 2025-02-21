機車持有率全台第2 台南今年將開放全市機車行駛2車道

為鼓勵各縣市配合道安政策，交通部規畫每月邀請1縣市輪流分享交通事故防制成效，今首度邀請台南市政府交通局到交通部說明。台南市政府交通局表示，中南部公共運輸不如北部便捷，且機車持有率為全台第2，因此針對機車、行人、高齡者三大事故族群推動防制工作，其中，開放機車單向至少可行駛2車道預計今年擴及全市實施。

台南市政府交通局智慧交安科長黃柏彰表示，台南市透過2018年至2022年事故大數據分析，並就各行政區轄內每月事故健檢作為交通環境診斷，由於中南部公共運輸不如北部方便，進一步針對三大事故族群（機車、行人、高齡者）推動9大重點防制工作及6項專案計畫，去年A1交通事故死亡人數較前年減少25人、14.2%、行人死亡人數減少2人、降幅10%。

在機車事故防制方面，黃柏彰指出，台南市機車持有率為全台第二高，是重點事故族群之一，另外，高齡者無適格駕照自撞死亡率最高；大型車則以側撞發生率最高。去年針對10大易肇事路段口設施合宜性檢視優化，並增設16處左轉專用道及左轉延伸區；優化100處非號誌化路口、4處特殊道路。此外，去年首創機車快考專班、實施駕訓疊加補助。

台南市交通局副局長熊萬銀也說，台南市去年10個行政區開始開放機車單向至少可行駛2車道，取消內側車道禁行機車，但每個人駕駛技術不同，還是會保留待轉區，今年預計持續擴展到全市開放機車至少行駛2車道。

針對行人安全，黃柏彰表示，去年起優化行人專用時相、標線型人行道、綠底行穿線、庇護島及行穿線退縮等人本設施，並申請國土署補助改善通學步道，同時搭配大型車入校園等互動式宣導，並推廣大台南交通教育主題館。

另外，台南市高齡化人口占比為六都第2，為降低高齡者事故，黃柏彰指出，市府推動「高齡交通事故防制計畫」，包括完善高齡長者通行空間安全性及連續性，建置緊急救護優先號誌，並提供多元運輸服務，持續啟用小黃公車路線，滿足高齡者交通需求。另結合民政、衛福、宮廟等多元管道強化教育宣導，提高用路安全意識。