9成綠電台電躉購 綠色和平：中小企業可交易綠電僅4.3%

綠色和平自2020年發起「RE10X10」企業綠電倡議，即推動台灣中小企業逐步實現2025年10%與2050年100%綠電使用目標，綠色和平今發布「RE10X10 企業綠電倡議2024年度報告」指出，目前綠電逾9成由台電躉購，僅約8.8%流入自由市場，而小企業僅整體綠電的4.3%可交易，其餘接被台積電等大型企業買走，綠色和平認為，大型企業應綠電自發自用，減少對有限綠電資源的競爭。

根據「RE10X10企業綠電倡議2024年度報告」指出，自2020年迄今已有110家中小企業加入，平均使用綠電占比達到23.9%，較前一年平均18.8%有所成長。根據RE10X10現有成果推算，2025年底將推動每年超過7869萬度綠電使用，預計可減碳3萬8874公噸二氧化碳當量，減碳效益等同100座大安森林公園整年的碳吸附量。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心指出，從平均綠電使用占比來看，RE10X10響應企業僅用了4年時間便達到23.9%，正緊追台灣已加入國際綠電倡議RE100企業群的26%，中小企業已經展現自發自用綠電的企圖心，用電大戶更應負起責任帶頭示範，使用更多綠電，現階段台灣的用電大戶在履行再生能源義務容量時，購買綠電憑證比例高達71%，但自設僅占28%。

張皪心表示，目前綠電超過9成仍由台電躉購，僅約8.8%流入自由市場，其中一半以上又被5家大型企業買走，包含台積電、聯華電子、友達光電、台灣美光、台達電子，等於中小企業只剩整體綠電的4.3%可交易，用電大戶應更加積極投入綠電自發自用，以減少對有限綠電資源的競爭，確保中小企業也能獲得足夠的綠電供應。

張皪心指出，根據綠色和平計算，光電自發自用每度電成本為2.68元，低於產業平均電價，相比2024倡議企業透過轉供取得綠電平均單價5.67元，再生能源憑證加上電價平均單價8.64元，自發自用更是綠電取得途徑中成本最低的方式，政府應該透過政策支持，鼓勵企業投資再生能源案場、從綠電消費者轉型為綠電產銷者，才能擴大整體綠電的供給，也應參考國際推動綠電市場經驗，提供企業稅收抵減、低利貸款等支持，引導企業參與綠電供給。

響應RE10X10倡議的奇鼎科技成為電子製造業中首家100%採用綠電的企業，奇鼎科技董事長鄭智文指出，，奇鼎科技自2022年加入RE10X10綠電倡議後，在自有廠房實現自發自用，同時租賃鄰近的屋頂建置太陽能，以轉供電力到自身廠房，積極提升綠電自發自用比例達40%，剩餘才以憑證補足，高比例的自發自用也讓奇鼎在達標100%再生能源使用的同時確保了能源供應的穩定性。