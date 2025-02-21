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7處快速公路調降大貨車最高速限 4月起調為時速80公里

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台66線等7處路段快速公路20噸以上大貨車最高速限調降為每小時80公里，4月1日正式實施。圖／公路局提供
台66線等7處路段快速公路20噸以上大貨車最高速限調降為每小時80公里，4月1日正式實施。圖／公路局提供

台61線西濱快速公路3月1日起實施20噸以上大貨車降速措施後，大貨車事故占比由15.4%減少至11.8%。交通部公路局為提升快速公路整體行車安全，就所轄台66線10K+100至27K+205（市道114線－大溪端）等現行速限每小時90公里的7處路段，自4月1日起同步實施大貨車最高速限調降為每小時80公里。

公路局表示，4月1日起共有7處路段調降大貨車最高速限，包括台66線10K+100至27K+205（市道114線至大溪端）、台68線1K+000至16K+800（南寮端至新中正橋交流道）、台72線2K+410至20K+800（後龍端至中興）、台76線11K+400至27K+000（埔鹽交流道至林厝）、台84線32K+487至37K+800（頭社交流道至走馬瀨）、台86線0K+000至17K+900（台南端至關廟）、台88線0K+000至22K+391（五甲系統交流道至竹田端）等。

公路局指出，為使各大貨車業者及駕駛能提早適應調降速限規定，於宣導期間（1月1日至3月31日）比照台61線，針對20噸以上大貨車超速車輛製發宣導單予以提醒，並就超速車輛業者進行查訪；截至今年1月底止，違規件數計有4件，除寄發宣導單及查訪大貨車業者外，也會與警察等相關單位研討是否需增設執法設備，以維整體行車安全。

警察 速限

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