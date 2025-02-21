台灣藥品市場不正常 台大教授籲堅持用原廠藥得加錢買

新藥發展快，但難健保難以完全納入，在健保30年之際，民眾是否會因自費需求加大，讓民眾又面臨因病而窮的困境。台大藥學專業學院院長沈麗娟表示，我國藥品市場「不正常」，過專利期藥物在市場仍盛行。再者，藥價黑洞嚴峻，現行給付制度下，有近三成的醫院若不靠藥價差支撐，就會面臨虧損。她呼籲，政府推動學名藥政策，也讓欲選擇原廠藥者負擔增加。

健保開辦至今近30年，隨著給付項目擴大、高齡化人口增加等因素，支出逐年成長。沈麗娟以健保30年來的支出數據圖表解說，前20年前成長率斜率相近，2015年後斜率加大，成長加速，是健保支出成長的關鍵年。

台北政經學院基金會董事長黃煌雄認為健保財務有三項重擔，超高齡化、少子化、新科技發展。沈麗娟指出，我國沒有瞬間少子化或是突然嚴峻高齡化，但是2015年後新藥新科技大量進入健保體系，如標靶藥物、基因治療、細胞治療等精準醫療導入健保系統，讓支出大幅成長。

沈麗娟說，癌症新藥，人年藥費動輒上看數百萬元，如白血病治療藥物一年藥費就高達820萬，又或是一劑高達4900萬元的脊髓肌肉萎縮症（SMA）藥物等。新藥確實需要經費挹注，多數正常國家會在專利期給予高價給付，搭配學名藥、生物相似藥來調節藥品費用支出。

「但是，台灣不正常」，沈麗娟說，我國專利過很久的藥物在市場銷售仍好，健保給付前20大項藥品中有過半數已經超過專利期，甚至過期長達10年之久，相較於美國過專利其後的藥物替代率高達9成，我國仍有努力空間。

沈麗娟呼籲政府應該推動「學名藥政策」，除讓民眾跟醫界認識學苗藥的安全品質外，食藥署加強學名藥監管並且穩定供應使用。藥品專利期滿後，若民眾堅持要使用原廠藥，則可以透過支付較高部分負擔，滿足民眾要求。

另外，藥價差產生指的是藥商賣給醫療院所的藥品價格，可能會因為醫療院所的議價而低於健保訂定的支付價。沈麗娟說，醫院經營不應從藥品取得利潤，但現行給付制度讓有28%的醫院，如果不靠賺取藥價差，以藥養醫的方式獲取利潤就會面臨虧損。