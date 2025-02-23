戴過眼鏡才懂的6大困擾！「滑落」竟不是最麻煩的？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「眼鏡族困擾」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大眼鏡族困擾常見問題。

「眼鏡」是許多人日常生活的一部份，卻也為眼鏡族帶來了一些不為人知的困擾。從一早起床在床頭摸索眼鏡，到日常生活中因眼鏡滑落、起霧、或不慎摔壞而引發的種種小麻煩，無不挑戰著他們的耐心。其中，又以哪些最令眼鏡族困擾呢？一起來看看吧！

鏡片髒污用「沖洗」避免越擦越髒 「鏡片起霧」尷尬又影響視線

▲ 網友熱議6大眼鏡族困擾 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「眼鏡族困擾」相關話題的討論，不難發現「眼鏡易髒」成了眾多眼鏡族的共同噩夢，引起不少人哀嚎「才換不到半年的4000元眼鏡有刮傷會糊糊的」、「不是在擦眼鏡，就是在擦眼鏡的路上」。日常活動中，鏡片容易附著灰塵、毛屑、化妝品、油垢和汗水等物質，若未及時清潔，不僅影響視線，還可能加速眼鏡耗損。

至於如何清潔才不會傷到鏡片也是一門大學問，讓網友無助發問「洗眼鏡的正確方式」、「眼鏡要怎麼擦才不會刮傷」，吸引留言提醒「不要擦，用沖洗的」，避免刮傷鏡片、越擦越髒，並指出正確的方式為「冷水把灰塵沖掉後再用洗碗精洗，用面紙吸水」；其他網友則補充，應避免熱水或刺激性清潔劑，選擇冷水及「洗碗精」等中性、溫和的清潔液，才能有效保護鏡片鍍膜，延長眼鏡壽命。

「鏡片起霧」同樣是無數眼鏡族的共同困擾。便有網友崩潰提問「那些戴眼鏡又戴口罩的人，怎麼做到眼鏡不起霧的？？？」引起一片共鳴，「真的瘋狂起霧，氣到想把眼鏡拔掉」、「騎車超麻煩，眼鏡霧整片，路都看不到」。

對此，有醫療人員建議「口罩先戴好再戴眼鏡」；其他人則苦笑道「用嘴巴呼吸，但要小口呼吸」、「調整口罩把排氣孔拉到別的地方」，紛紛提出自己的解方。此外，有網友指出「有一次走進去餐廳，瞬間失明」，表示進出室內也容易讓鏡片起霧，不妨嘗試「不起霧棉片」、「防霧噴霧」等防霧神器，即可「維持一整天不起霧」，輕鬆化解尷尬時刻。

還有不少網友抱怨「眼鏡滑落」的問題，表示「鼻子油眼鏡常常滑到鼻頭」、「戴眼鏡跑步出汗都會一直滑下來」，影響日常活動也干擾運動表現。有網友建議使用「止滑鼻墊」，或請眼鏡行調整鼻托來改善問題；若預算允許，則可考慮更換成「超輕鏡框及鏡片」，選擇符合頭型的鏡架與輕薄材質的鏡片，便能有效減少滑落情況。

你也是眼鏡族嗎？是否也常被上述情況所困擾呢？眼鏡雖然讓我們得以看清世界的美好，卻也時常為生活增添些許「意外插曲」。如果你也對這些問題感同身受，不妨嘗試利用各種貼心的輔助工具，輕鬆化解煩惱，讓眼鏡生活更加便利舒心！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「眼鏡族困擾」相關討論則數。

觀測期間：2024/10/22~2025/1/22，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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