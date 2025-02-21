快訊

柯文哲弟首度發聲 曝柯爸遺願「希望柯文哲回來」

經典賽／中華隊打線出爐！陳重羽扛2棒DH 前面衝出去

林岱樺涉助理費案！賴清德同感驚訝 強調絕不讓政治介入司法

聽新聞
0:00 / 0:00

限西藥批發零售業個資傳至中港澳草案 產業界估影響小

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
「限制西藥批發、零售業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區、香港及澳門」草案日前預告期滿。圖為食藥署外觀，本報資料照片
「限制西藥批發、零售業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區、香港及澳門」草案日前預告期滿。圖為食藥署外觀，本報資料照片

「限制西藥批發、零售業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區、香港及澳門」草案日前預告期滿，衛福部食藥署表示，預告期間僅接獲1件來函建議加入當事人書面同意等相關意見，將再行研議；產業界評估影響不大，因為大部分臨床試驗就都有個資保密，只有在臨床解盲時，會揭露受測者人數、性別、年齡區間等資訊。

食藥署去年12月中旬預告訂定「限制西藥批發、零售業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區、香港及澳門」草案，並於本月17日完成預告程序，副署長王德原表示，預告期間僅接獲1件來函建議加入當事人書面同意等相關意見，將就其建議事項進行研議，再依法制作業程序辦理公告事宜。 

王德原指出，草案是依據《個人資料保護法》，原則上每個國家都受相同法規保護，考量西藥批發、零售業者從事藥品業務時，例如執行販售藥品、藥品臨床試驗、安全監視，可能會保有民眾的個人資料，衡酌大陸地區個人資料保護相關法律及法令規範尚未完備，以及大陸地區與港澳的數據交換、合作頻繁，為保護民眾個人資料安全，依個資法第21條第3款規定，限制西藥批發、零售業者，應確保當地可符合我國個資法規範，始得將我國當事人個人資料傳輸至大陸地區、香港及澳門。

依據草案第二條實施日期規定，「西藥批發零售業個人資料檔案安全維護計畫實施辦法」的西藥批發零售業者，也就是依藥事法第27條第一項規定核准登記，且資本額新台幣3000萬元以上，並有招募會員或可取得交易對象個人資料的業者，自115年7月1日實施；其餘西藥批發零售業者，自116年7月1日實施。

台灣製藥工業同業公會理事劉宗玲說，藥廠並不會持有消費者的個資，大部分進行臨床試驗時，也不會揭露全名，而是遮蔽名字中的一個字，就連身高體重等資訊也會保密，這些規範在受測者簽署同意書時都會列出，只有在後續臨床解盲時，會揭露統計後的受測者人數、性別與年齡區間等，就算進行跨國的試驗也都遵循此原則，對產業界的影響相對較小。

人資 個資 香港

延伸閱讀

和康生技限制經銷商轉售價格 公平會開罰30萬

心靈課程惹議 內政部出手：若違人民團體法最重可解散

宜蘭縣長林姿妙遭停職聲請停止執行 最高行政法院駁回

「咬斷一條腿」基隆老店冠名冰棒驚見蟑螂 移請台北、台中查辦

相關新聞

機車持有率全台第2 台南今年將開放全市機車行駛2車道

為鼓勵各縣市配合道安政策，交通部規畫每月邀請1縣市輪流分享交通事故防制成效，今首度邀請台南市政府交通局到交通部說明。台南...

台灣藥品市場不正常 台大教授籲堅持用原廠藥得加錢買

新藥發展快，但難健保難以完全納入，在健保30年之際，民眾是否會因自費需求加大，讓民眾又面臨因病而窮的困境。台大藥學專業學...

7處快速公路調降大貨車最高速限 4月起調為時速80公里

台61線西濱快速公路3月1日起實施20噸以上大貨車降速措施後，大貨車事故占比由15.4%減少至11.8%。交通部公路局為...

限西藥批發零售業個資傳至中港澳草案 產業界估影響小

「限制西藥批發、零售業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區、香港及澳門」草案日前預告期滿，衛福部食藥署表示，預告期間僅接獲...

9成綠電台電躉購 綠色和平：中小企業可交易綠電僅4.3%

綠色和平自2020年發起「RE10X10」企業綠電倡議，即推動台灣中小企業逐步實現2025年10%與2050年100%綠...

鰻苗捕撈漁期將結束 3月起禁捕撈鰻苗

上年度鰻苗捕撈漁期將於年2月28日結束，根據「鰻苗捕撈漁期管制規定」，除花蓮縣及台東縣外，其他縣市轄屬的距岸三浬內海域、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。