限西藥批發零售業個資傳至中港澳草案 產業界估影響小

「限制西藥批發、零售業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區、香港及澳門」草案日前預告期滿，衛福部食藥署表示，預告期間僅接獲1件來函建議加入當事人書面同意等相關意見，將再行研議；產業界評估影響不大，因為大部分臨床試驗就都有個資保密，只有在臨床解盲時，會揭露受測者人數、性別、年齡區間等資訊。

食藥署去年12月中旬預告訂定「限制西藥批發、零售業將當事人個人資料國際傳輸至大陸地區、香港及澳門」草案，並於本月17日完成預告程序，副署長王德原表示，預告期間僅接獲1件來函建議加入當事人書面同意等相關意見，將就其建議事項進行研議，再依法制作業程序辦理公告事宜。

王德原指出，草案是依據《個人資料保護法》，原則上每個國家都受相同法規保護，考量西藥批發、零售業者從事藥品業務時，例如執行販售藥品、藥品臨床試驗、安全監視，可能會保有民眾的個人資料，衡酌大陸地區個人資料保護相關法律及法令規範尚未完備，以及大陸地區與港澳的數據交換、合作頻繁，為保護民眾個人資料安全，依個資法第21條第3款規定，限制西藥批發、零售業者，應確保當地可符合我國個資法規範，始得將我國當事人個人資料傳輸至大陸地區、香港及澳門。

依據草案第二條實施日期規定，「西藥批發零售業個人資料檔案安全維護計畫實施辦法」的西藥批發零售業者，也就是依藥事法第27條第一項規定核准登記，且資本額新台幣3000萬元以上，並有招募會員或可取得交易對象個人資料的業者，自115年7月1日實施；其餘西藥批發零售業者，自116年7月1日實施。

台灣製藥工業同業公會理事劉宗玲說，藥廠並不會持有消費者的個資，大部分進行臨床試驗時，也不會揭露全名，而是遮蔽名字中的一個字，就連身高體重等資訊也會保密，這些規範在受測者簽署同意書時都會列出，只有在後續臨床解盲時，會揭露統計後的受測者人數、性別與年齡區間等，就算進行跨國的試驗也都遵循此原則，對產業界的影響相對較小。