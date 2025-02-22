2025元宵賞燈看過來！社群熱議TOP6縣市燈會全在這

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「全台燈會」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台縣市燈會排行。

今年除了位於桃園的全台最大「台灣燈會」外，各縣市也紛紛發揮創意，舉辦各有特色的燈會，究竟2025年哪個縣市的燈會最受到社群的討論？我們本次便觀測「全台燈會」的網路聲量，一起來了解各縣市燈會的特色與熱議焦點吧！

「桃園」燈會驚喜聯名帶動粉絲關注 網友盛讚「台中」主燈精緻細節 ▲ 網友熱議全台TOP6縣市燈會 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「全台燈會」相關話題的討論，可以發現「桃園」因是今年「台灣燈會」的主辦縣市，而受到網友們的熱烈討論。

本次燈會共分為「主燈展演區」與「光的遊戲場」，以及遍佈於桃園市內各區的「響應燈區」。睽違9年重回桃園的台灣燈會不僅展出融合蛇、無限元素的主燈外，還與日本人氣IP「寶可夢」合作推出巨型卡比獸與皮卡丘燈飾，讓網友們紛紛表示「卡比獸好可愛」、「寶可夢小提燈也好可愛，可以帶家裡小朋友去領」。除此之外本次的台灣燈會還有個驚喜「進擊的巨人」充氣亮燈，吸引一票動漫迷駐足欣賞，成為本次活動中的一大亮點。

與日本人氣IP合作可不只有「桃園」，「高雄」愛河的「冬日遊樂園」元宵燈節與近期爆紅的吉伊卡哇合作，除了有超大氣球燈飾，還在高雄流行音樂中心用雷射光與燈光變化展演光雕秀，絢麗精彩的視覺聽覺饗宴吸引網友們的討論「燈很棒，週邊夜市也很棒」、「高雄人也太好了吧，假日一定到」等等。

而「南投」燈會也同樣主打聯名，將「貓貓蟲咖波」與當地觀光文化、科技技術結合，從農曆新年前展出至元宵節，豐富的燈籠主題與多達11個之多的燈區規劃，讓無論是大人或小孩都能沈浸其中，其中有網友說道「台中」、「台北」、「台南」燈會在今年也展出眾多極富文化色彩的蛇年燈籠，其中台中「蛇現幸福」主燈秀展示高12公尺的主燈秀，帶動話題討論「很多小細節處理得不錯」、「舞台效果非常好，很值得一看」等，認為整體的美感與品質兼具。

至於「台北」蛇來運轉燈會及「台南」府城普濟燈會也同樣融合蛇年、元宵等元素，結合西門、府城等舊城區的紅磚建築，賦予歷史與潮流的全新意象，同樣也掀起社群中的討論與關注。你逛今年的燈會了嗎？若還沒安排好休假日的去處，不妨參考網友們熱議的縣市燈會，與親朋好友一同前往賞燈，感受元宵燈會帶來的熱鬧氛圍吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台燈會」相關討論則數。觀測期間：2024/11/12~2025/02/12，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞、地點評論（排除抽獎文）

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