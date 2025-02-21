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「再發新星」出現爆發前兆 北冕座T星亮度將超越北極星

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北冕座T星隨時可能爆發成比北極星還亮，圖為台北天文館2月16日拍攝的觀測記錄影像。圖／台北市立天文館提供
北冕座T星隨時可能爆發成比北極星還亮，圖為台北天文館2月16日拍攝的觀測記錄影像。圖／台北市立天文館提供

「再發新星」北冕座T星（T CrB）去年就被預測可能突然爆發，台北市立天文館預告亮度會從肉眼看不見的10等星暴增4000倍，變成比北極星還亮的2等星，美國變星觀測者協會更發布通知，這顆星出現爆發前兆。

天文館表示，北冕座T星屬於會反覆爆發的「再發新星」，19世紀下半葉被發現後，曾於1866年、1946年爆發，兩次相隔約80年。最近天文學家發現它在特殊波段輻射增強，又逢周期已近，極有可能是近期即將爆發的前兆。

天文館說，北冕座T星是由白矮星和紅巨星組成的雙星系統，因兩星相近，所以當紅巨星不穩定並噴出物質時，會被白矮星吸積至其表面並產生高溫，此時特殊波段輻射會先增強，之後發生失控的融合反應並釋放巨大能量，使原本很暗的白矮星突然亮度暴增成為明亮的「新星」。

天文館指出，上一次要達到北極星亮度的新星，發生於50年前的1975年，而爆發週期在100年內的「再發新星」更為罕見，目前僅發現10顆，其中北冕座T星是最亮的。

天文館提到，北冕座T星目前仍為肉眼不可見的10等星，但爆發後數小時即明顯可見，且其附近沒有亮度堪與相比的亮星，因此肉眼也非常容易辨識；北冕座T星於午夜升起後至日出前到達天頂附近，期間都可觀察。

天文館說，1月中旬起，美國變星觀測者協會（AAVSO）的多波段針對該恆星的觀測紀錄中，天文學家發現該恆星在特定波長下產生變化且逐漸變得強烈，且據此發布北冕座T星即將爆發的電報通知；美國太空總署表示，這百年難得一見的事件，可能亮到能以裸眼見到的程度，持續時間可達一周，約會在今年3月至9月之間發生。

北冕座T星附近並無亮星，一旦爆發將非常容易辨識。圖／台北市立天文館提供
北冕座T星附近並無亮星，一旦爆發將非常容易辨識。圖／台北市立天文館提供

天文館 文學 美國

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