「再發新星」出現爆發前兆 北冕座T星亮度將超越北極星

「再發新星」北冕座T星（T CrB）去年就被預測可能突然爆發，台北市立天文館預告亮度會從肉眼看不見的10等星暴增4000倍，變成比北極星還亮的2等星，美國變星觀測者協會更發布通知，這顆星出現爆發前兆。

天文館表示，北冕座T星屬於會反覆爆發的「再發新星」，19世紀下半葉被發現後，曾於1866年、1946年爆發，兩次相隔約80年。最近天文學家發現它在特殊波段輻射增強，又逢周期已近，極有可能是近期即將爆發的前兆。

天文館說，北冕座T星是由白矮星和紅巨星組成的雙星系統，因兩星相近，所以當紅巨星不穩定並噴出物質時，會被白矮星吸積至其表面並產生高溫，此時特殊波段輻射會先增強，之後發生失控的融合反應並釋放巨大能量，使原本很暗的白矮星突然亮度暴增成為明亮的「新星」。

天文館指出，上一次要達到北極星亮度的新星，發生於50年前的1975年，而爆發週期在100年內的「再發新星」更為罕見，目前僅發現10顆，其中北冕座T星是最亮的。

天文館提到，北冕座T星目前仍為肉眼不可見的10等星，但爆發後數小時即明顯可見，且其附近沒有亮度堪與相比的亮星，因此肉眼也非常容易辨識；北冕座T星於午夜升起後至日出前到達天頂附近，期間都可觀察。