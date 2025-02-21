增購公費流感疫苗首日接種逾4萬 剩不到6萬劑

增購的10萬劑公費流感疫苗昨天開打，疾管署今天公布，共計接種4萬餘劑，剩不到6萬劑；預估流感疫情將到3月中下旬才脫離流行期，呼籲符合資格者儘快接種疫苗。

藝人大S因流感併發重症驟逝，引發關注，國內疫苗打氣提升，行政院日前指示衛生福利部疾病管制署緊急增購10萬劑4價流感疫苗，提供65歲以上長者、高風險慢性病人等11類民眾接種。疾管署於2月14日完成疫苗驗收，並陸續配送，如期20日開始接種。

疾管署今天公布，開打首日共計接種4萬餘劑，剩餘不到6萬劑。

疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，因部分數據可能尚未上傳，實際接種量應該更高，至於何時用完，因有些縣市週末仍會開設接種站或提供獎勵措施，會持續觀察後續接種狀況。

曾淑慧提醒，雖然上週流感疫情出現下降趨勢，但仍在流行期，目前看來還是要等到3月中旬或下旬後才會脫離流行期，接下來又會遇到228連假，呼籲符合資格的民眾儘速接種疫苗，才能有效預防重症跟死亡。

衛福部長邱泰源今天上午出席「健保30永續研討會」，中場時間接受媒體聯訪，被問到加購10萬劑流感疫苗施打狀況，他說，上週流感疫苗施打情況已逐漸穩定，但從昨天開始進行的加購流感疫苗施打情況，仍有超過4萬劑的疫苗打氣。

邱泰源表示，當前的施打重點是針對高風險等11類群體，也就是特別有必要性對象先打。接下來會密切關注這幾天的施打情況，可能還有民眾在觀望，鼓勵大家接種。

邱泰源也提到，若有公費流感疫苗施打對象以外的民眾需要接種，包含規劃出國等民眾，各大醫療機構仍提供自費流感疫苗供民眾選擇。