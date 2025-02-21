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我向WTO遞交漁業補貼協定書 擴大國際漁業合作

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
羅昌發（左）於瑞士時間2月18日遞交至WTO秘書長Ngozi OKONJO-IWEALA。圖／中華民國常駐世界貿易組織代表團提供
羅昌發（左）於瑞士時間2月18日遞交至WTO秘書長Ngozi OKONJO-IWEALA。圖／中華民國常駐世界貿易組織代表團提供

我國為維護漁業資源及接軌國際趨勢，總統賴清德簽署批准世界貿易組織（WTO）漁業補貼協定接受書，已由駐WTO代表團大使羅昌發於今年2月18日遞交至WTO秘書長Ngozi OKONJO-IWEALA，成為第90個存放會員，為該協定達3分之2會員存放的生效門檻，該協定可促使WTO會員國減少對過度漁撈的補貼行為。

WTO於2022年6月17日第12屆部長會議採認通過漁業補貼協定條文，包含禁止補貼非法、未報告及不受規範（IUU）漁業、禁止補貼針對過漁魚群（OFS）的漁業、協助開發中會員能力建構、成立專責委員會處理會員透明化義務並提供諮詢，並於WTO總會員數166個之3分之2（即須111個）會員完成國內審議程序且交存於WTO後，漁業補貼協定始生效。

漁業署副署長林頂榮表示，近年全球逐漸重視保育海洋資源、避免過度捕撈之漁業行為，該協定可促使WTO會員國減少對過度漁撈的補貼行為、提升漁撈資訊之公開透明，並擴大與其他國際組織及區域漁業管理組織間之合作。

林頂榮指出，自2013年起，我國先後制定或修正「預防、制止和消除IUU捕魚之國家行動計畫」、「遠洋漁業條例」、「投資經營非我國籍漁船管理條例」及「漁業法」部分條文，規範我國漁船不得從事IUU漁撈行為，及確保無以OFS為目標之漁業活動。鑑於WTO漁業補貼條文內容與我國漁業管理政策相符，因此正式交存該協定接受書以表支持，且將持續參與國際間漁業談判，以共同守護漁業資源永續。

WTO 漁業署 護漁

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