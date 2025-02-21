小心孩童夾手指 消保處與標準局抽查兒童椅凳有3款不合格

有小孩的家庭中常見兒童椅凳，提供孩子舒適與便利座椅。行政院消費者保護處與經濟部標準檢驗局針對市售兒童椅凳進行品質檢測及標示查核。此次共抽查15款市售兒童椅凳，結果顯示有3件品質未通過規定，6件標示不合格，已依法要求業者改正並處罰。

消保處表示，此次檢測依據CNS 16045國家標準進行，項目涵蓋多項安全指標，包括「尖端或銳邊」、「小物件」、「穩定性」等。

抽查結果共有3款兒童椅凳不合格。巧巧兒童折合椅未通過折疊測試，兒童手指有被夾住的風險，可能導致嚴重傷害。購自特力屋的27cm止滑摺合椅則未通過剪切點、擠壓點及夾陷規範，兒童手指也有被夾住的風險。在PChome上購買的可愛萌兔兒童椅未通過穩定性規定，可能導致兒童在使用過程中跌落。

另巧巧兒童折合椅、27cm 止滑摺合椅、009 寶寶椅、凱思兒童椅、中雲兔椅、可愛萌兔兒童椅等6款產品標示不合格，違規情形包括未標示「商品檢驗標識」、標示警告字體過小、標示內容不完整或標示不具永久性等。可愛萌兔兒童椅進口商品未標示國外製造商或委製商的外文名稱也違規。

針對上述不合格產品，消保處表示，標準局已依法要求業者限期回收或改正不合格商品，並依照商品檢驗法對逃避檢驗的產品開罰。針對標示違規部分，標準局及消保處已分別依商品檢驗法及商品標示法通知業者限期改正，並強調加強源頭管理和後市場稽查。

自2022年12月1日起，「兒童椅及凳」已屬公告應施檢驗商品，消保處提醒，選購時應注意查看商品是否有「商品檢驗標識」，並確認商品的標示是否完整。此外，消費者應避免購買來路不明或標示不清的產品，並仔細閱讀使用警語及注意事項。