聽新聞
0:00 / 0:00
台南搜救犬史迪奇好棒棒！通過IRO中級認證
台南市消防局特搜大隊，由領犬員卓佳瑩搭配搜救犬史迪奇Stitch於本月17日至20日前往楠梓搜救犬訓練中心，參加國際搜救犬組織評量檢測，高分通過瓦礫搜救犬中級認證，為台南市特種搜救隊再添搜救生力軍。
台南特搜大隊指出，要通過認證成為合格搜救犬，相當不容易，領犬員卓佳瑩搭配史迪奇Stitch，歷經2年多搜救及服從等培訓歷程，終於取得IRO（國際搜救犬組織）的中級認證，具備執行勤務資格，未來將擔任搜索任務的重要角色。
而搜救犬史迪奇，培訓期間曾參與過花蓮0403地震及0121嘉義大埔地震，多次參與人命搜救任務，並一路通過IRO認證初級、中級，而在這次測驗更獲得裁判給予合計283分亮眼成績，也取得參加高級測驗門檻。
消防局局長李明峯說，搜救犬的培訓過程是非常辛苦，領犬員依據犬隻個性、能力去調整訓練方式，從犬隻社會化、服從訓練、搜救訓練直至通過測驗，必需要經過好幾年的培訓，才能專門執行各式災害中受困民眾搜索的任務。他感謝領犬員團隊們的努力及付出，也展現南市搜救犬雄厚的訓練實力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言