台南搜救犬史迪奇好棒棒！通過IRO中級認證

台南市消防局特搜大隊，由領犬員卓佳瑩搭配搜救犬史迪奇Stitch於本月17日至20日前往楠梓搜救犬訓練中心，參加國際搜救犬組織評量檢測，高分通過瓦礫搜救犬中級認證，為台南市特種搜救隊再添搜救生力軍。

台南特搜大隊指出，要通過認證成為合格搜救犬，相當不容易，領犬員卓佳瑩搭配史迪奇Stitch，歷經2年多搜救及服從等培訓歷程，終於取得IRO（國際搜救犬組織）的中級認證，具備執行勤務資格，未來將擔任搜索任務的重要角色。

而搜救犬史迪奇，培訓期間曾參與過花蓮0403地震及0121嘉義大埔地震，多次參與人命搜救任務，並一路通過IRO認證初級、中級，而在這次測驗更獲得裁判給予合計283分亮眼成績，也取得參加高級測驗門檻。