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增購流感疫苗開打首日打氣旺 全台剩不到6萬劑

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署增購10萬劑流感疫苗，圖為可接種對象。圖／疾管署提供
疾管署增購10萬劑流感疫苗，圖為可接種對象。圖／疾管署提供

藝人大S因流感併發肺炎猝逝，引發全台搶打流感疫苗，行政院緊急增購流感疫苗10萬劑疫苗，昨開始提供65歲以上等11類類高風險對象接種。疾管署發言人曾淑慧指出，昨天接種量約4萬餘劑，全台剩餘不到6萬劑。

自從去年10月起，公費流感疫苗開打，先開放11類對象包含長者、孕婦、禽畜業者等，11月開放50歲以上成人公費接種，到今年起才開放全民接種。本流感季共採購658萬劑疫苗，加上各縣市代購20萬劑，合計678萬劑，為歷年最多的流感疫苗採購量。

然而受到大S事件帶動疫苗打氣，行政院2月初增購10萬劑流感疫苗，由東洋藥廠供應，20日起提供給第一階段公費接種對象施打，不再開放全民接種。

曾淑慧說，開打首日一共接種約4萬劑疫苗，目前全台剩餘不到6萬劑。可接種對象分別為65歲以上長者、55歲以上原住民、安養與長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中、職與五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類對象。

欲接種民眾可先透過衛生局網站、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

流感疫苗 疾管署 衛生局

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