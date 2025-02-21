限制醫學中心門診量挨批 邱泰源：門診量太高者應檢討

健保進入30年，收支嚴重不均，衛福部健保署日前宣布，要限制醫學中心門診占率55%，原意是強化分級醫療，但不僅醫院跳腳，專家點出，醫學中心經營倚重門診，未來恐會關診因應。衛福部長邱泰源在政策發布後，今天首次受訪。他表示，醫學中心理應著重急、重症住院，若門診比率太高，「的確是應該檢討。」

邱泰源表示，為讓健保制度永續，照顧全民醫療需求，醫界、政府與社會要一起努力，醫療體系已經啟動多項改革，包括分級醫療、雙向轉診等，建立讓民眾信任的醫療體系，而全台基層診所，過去20多年來打下好基礎，行程社區醫療群，國內家庭醫學制度也正在發展，讓分級醫療有良好奠基。

「民眾身體有任何不適，應該先找『厝邊好醫師』，在診所就診。」邱泰源表示，社區診所醫師也經過專業訓練，許多醫師有長久照顧社區經驗，能讓民眾症狀得到最好照顧，例如近期盛行的感冒、流感、諾羅等疾病，民眾應該先找第一線基層醫師，基層診所在新冠疫情期間，曾守住疫情重要防線，民眾要有信心。

邱泰源說，針對各級醫院檢討，衛福部了解急重難症照顧辛苦，已要求健保署使用各項措施及資源，調整支付制度讓給付更合理，留下急重難症醫療人才，而冬季氣候嚴寒，腦血管、心血管疾病及症患者增加，醫學中心工作很辛苦，盼健保署與各級醫院妥善溝通，進行相關改革，「不過，醫學中心角色，理論上應著重急重症住院，門診比率太高，確實應該檢討，由分級醫療體系負擔。」

「要有健全的醫療體系，醫學中心門診量應再降低才合理，才是優質醫療體系。」邱泰源表示，衛福部祭出控制醫學中心門診量的政策改革，但也會設定配套措施，讓全台各醫院了解、有共識，且不至於讓新制影響財務，讓醫院順利運作。

健保署長石崇良說，目前多數醫學中心門診占率都在55%以下，「僅少數醫院需要改變」，除門診限量，健保署也推出醫院個別總額制，能讓醫院營運獲得保障，一切的措施都是希望醫學中心著重急重症、住院，搭配分級醫療制度，讓資源達到最妥適運用。