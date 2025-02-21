台灣高鐵智慧財產管理制度 連4年通過經濟部A級驗證

台灣高鐵公司申請「台灣智慧財產管理制度」（TIPS）A級驗證，獲得驗證通過，由經濟部產業發展署核發TIPS驗證登錄證書。高鐵公司表示，高鐵公司所建構的智財管理系統與制度，不僅可以維持智慧財產權的有效運作，更可達成智財管理等各項目標，並獲公正、專業的國家級驗證機制認可。

為提升智慧財產管理制度管理成效，高鐵公司表示，自2020年開始制訂與營運目標連結的智慧財產管理計畫，並於企業網站及年報內持續揭露執行情形，且定期報告董事會。2021年起更導入「台灣智慧財產管理制度」（TIPS），2022年首次申請TIPS A級驗證即獲得通過，此後連續4年均取得TIPS A級驗證。

高鐵公司表示，經濟部產業發展署為協助國內企業落實智財管理工作，委由資策會科技法律研究所推動台灣智慧財產管理制度（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS）驗證，透過智財策略、研發策略與事業策略一體化，使企業有效率運用經營資源並合理管理智財風險，進而增進營運績效。

高鐵公司說，以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）4T精神，建構各項營運目標，未來將持續完善各項智財管理計畫及制度，以達成智財管理目標，進而提升企業競爭優勢。