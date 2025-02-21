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盼勞動、教師節列國定假日 全教總攜朝野立委籲今年實施

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
朝野立委皆有共識，要將國定假日法制化。記者張博瑞／攝影
朝野立委皆有共識，要將國定假日法制化。記者張博瑞／攝影

依我國目前現行《紀念日及節日實施辦法》，五一勞動節只有適用勞保的勞工可放假，而公務員等非勞保體系的勞工則無法放假，「一國兩制」造成的放假亂象已被詬病多年。全國教師工會總會今攜手3黨立委，呼籲五一全國一致放假，也要求九二八教師節應列為國定假日

全教總理事長侯俊良表示，行政院前院長陳建仁去年曾允諾將考慮將勞動節改為全國一致性放假，雖然行政部門迄今仍遲遲無作為，但目前已有跨黨派的朝野委員推動國定假日法制化修法，全教總除肯定國會的積極立法，也認為這是對主流民意的積極回應。

他說，國定假日法制化應列為本會期優先法案，並儘快完成國定假日法制化進程，五一、九二八均列為國定假並應自今年起實施。

立委伍麗華說，她曾是國小校長，目睹勞動節放假不一致造成教育現場混亂多年，而且勞工可以放假，教師卻無法放假，其實是忽視公務人員的勞動價值。甚至連表彰教育工作者貢獻的教師節，教師也都無法休息，「這與我們強調勞動尊嚴與教育價值的理念不符。」

伍麗華說，她支持修法，確保所有勞工與教師都能依法享有休假權利，也呼籲政府與企業共同支持，讓台灣的勞動與教育環境更加公平、合理，體現國家對勞工與教師應有的重視。

立委萬美玲也呼籲，為彰顯對教育工作者的尊重，應恢復教師節放假。2001年前，教師節為全國性假日，其後遭取消，顯示教師權益受損，對比軍人節、勞動節，教師無法享有同等待遇，尤其教師平均工時高達10.2小時，權益被剝奪實屬不公。

萬美玲說，而在國際間，美、韓、新加坡等國教師節均有假期，只有台灣仍僅為紀念日。現行紀念日與節日僅依行政命令規範，違反《中央標準法》涉及人民權利義務須以法律定之的規定。她未來也將會提案《紀念日及節日實施條例草案》，並呼籲政府儘速檢討國定假日制度，以確保教師節及勞動節放假制度公平合理，還教育工作者及所有勞動者應有權益。

立委張啟楷說，民眾黨支持「國定假日法制化」，讓勞工、教師及所有國民的休假權益能獲得制度保障，這不僅是單純的放假問題，更是攸關人民權益、社會公平及國家治理穩定的重要政策。

侯俊良說，五一國定假具高度社會共識，立法院也已召開過公聽會，全教總感謝所有提案的朝野委員，期待朝野捐棄成見，盡快完成國定假日法制化，終結五一放假亂象，落實尊嚴勞動。

全國教師工會總會今攜手三黨立委，呼籲五ㄧ全國一致放假，也要求九二八教師節應列為國定假日。記者張博瑞／攝影
全國教師工會總會今攜手三黨立委，呼籲五ㄧ全國一致放假，也要求九二八教師節應列為國定假日。記者張博瑞／攝影

勞動節 國定假日 教師節

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