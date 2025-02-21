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阿里山林鐵全線復駛首個櫻花季為期1個月 開幕日期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，定3月10日起至4月10日止，為期1個月。圖／阿里山林鐵文資處提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，定3月10日起至4月10日止，為期1個月。圖／阿里山林鐵文資處提供

嘉義阿里山國家森林遊樂區櫻花季從3月10日起至4月10日，為期1個月，逢林鐵全線復駛首個花季，林業及自然保育署嘉義分署攜手林鐵文資處，以「森林流動藝旅」為設計構想，後天舉行花季開幕宣傳活動；確保林鐵行車安全，全線建置光纖網路施工中。

林保署嘉義分署攜手林鐵文資處，後天舉行記者會說明3月10日花季開鑼活動內容，屆時將以阿里山林鐵為載體，帶遊客從阿里山車站出發，穿梭春日美景，沿途行經祝山、對高岳等車站，途中將安排馬戲團快閃藝術演出，最後在沼平車站舉行盛大花季開幕儀式，為花季展開一場與眾不同的開幕體驗。

阿里山百年蒸汽賞櫻列車25日開放訂票，林鐵文資處在浪漫花季推出「綻放舞櫻」主題遊程，搭乘國寶級31號蒸汽火車附掛檜木打造車廂，暢遊林間感受阿里山生氣蓬勃，來趟全台最高車站鐵道春季遊，感受鐵道山林古典魅力。

林保署說，林鐵風災中斷、沿線柔腸寸斷，林鐵人修復通車過程，如同人體「斷骨、接骨、轉骨」過程，針對外界關切林鐵行駛地震頻繁安全問題，沿線通訊、監測、光纖埋設等，積極推動。

林鐵全線通車安全最重要，目前進行最後一期光纖埋設，下半年有新購入觀光列車加入營運，8年2期林業及文化軸帶計畫，今年推動第1期第2年計畫，以鐵路為軸心，從山上森林遊樂區、山下製材所改善，沿各站場如同「魚骨般」擴散，結合嘉縣市府推動。

林鐵文資處說，阿里山林鐵全線將建置光纖網路，提供穩定傳輸監測數據、行車影像及異物入侵警示等相關資訊，即時掌握路線狀況，提升行車安全，工程去年7月25日開工，預定明年7月底完工。

確保阿里山林鐵行車安全，全線建置光纖網路施工中。記者魯永明／攝影
確保阿里山林鐵行車安全，全線建置光纖網路施工中。記者魯永明／攝影
確保阿里山林鐵行車安全，全線建置光纖網路施工中。記者魯永明／攝影
確保阿里山林鐵行車安全，全線建置光纖網路施工中。記者魯永明／攝影
確保阿里山林鐵行車安全，全線建置光纖網路施工中。記者魯永明／攝影
確保阿里山林鐵行車安全，全線建置光纖網路施工中。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，定3月10日起至4月10日止，為期1個月。圖／阿里山林鐵文資處提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，定3月10日起至4月10日止，為期1個月。圖／阿里山林鐵文資處提供

嘉義 觀光列車 阿里山

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