敏盛集團將贊助300萬元 推動C型肝炎篩檢及治療計畫

敏盛醫療體系21日宣布，敏盛一直秉持以民眾患者為中心，全方位提供健康、亞健康與病人醫療健康照護服務發展，同時也持續社會關懷照護，以實際行動善盡企業社會責任。今年適逢敏盛醫療體系50周年，集團預計贊助300萬元經費，支持國民健康署與法務部矯正署合作推動矯正機關C型肝炎（下稱C肝）篩檢及治療計畫，敏盛醫療體系與國際扶輪補助今年監所收容人C肝診治的自付費用，以具體行動支持臺灣消除C肝。

敏盛醫療體系表示，我國正邁向2025年消除C肝的最後一哩路，矯正機關收容人為達成目標的關鍵族群之一。自2023年9月起，國民健康署與矯正署合作推動「2023-2025矯正機關C型肝炎篩檢及治療計畫」，考量收容人經濟因素，敏盛醫療體系與國際扶輪提供今年監所收容人C肝診治的補助，將補助監所C肝抗體陽性的收容人後續接受C肝病毒檢驗、C肝治療及病毒清除檢驗（SVR12）的門診掛號費、門診部分負擔及藥費部分負擔等自付費用，預計可嘉惠約6,000名C肝抗體陽性需診治的收容人。

敏盛醫療體系執行長楊弘仁致力建構醫療產業數位轉型與健康照護的生態系統，以創新的服務有效協助醫藥機構提升競爭力。敏盛醫療體系扮演資源整合者角色，全力響應政府「健康台灣」政策，推出「敏盛50共榮計畫」的全人健康照護計畫。

另外，敏盛集團上櫃公司盛弘（8403）旗下敏盛智慧健康管理中心做為全台首家健康台灣智慧照護基地，結合醫養合一的智醫康寓、深入社區照護的躍獅連鎖藥局、以及預防醫學的哈佛健診，將完整提供亞健康族群的全方位健康管理服務，打造精準化的智慧健康樂齡宜居生態系，描繪出敏盛醫療集團下一個50年的發展藍圖。