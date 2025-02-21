科教館響應世界母語日 推沉浸式體驗學習
國立台灣科學教育館響應「世界母語日」，於本月22日、23日推出「語生俱來」活動，透過學習廊道攤位體驗、工作坊，結合語言學習與科學探索，打造沉浸式的本土語言學習體驗。
科教館今天發布新聞稿，館長劉火欽表示，語言學習最有效的方式就是與日常生活結合，本週末的活動不只是語言體驗，更結合了科學與文化，讓學習變得更有趣。
活動的亮點之一是設於5樓的「學習廊道」攤位體驗區，用台語、客語、原住民族語感受「身軀健檢站」、「動物醫生館」，透過沉浸式的環境，學習本土語言詞彙。
另外像是「鄒族漁你相遇-STEAM 永續行動展示箱」帶領民眾了解鄒族漁獵文化與環境永續的關聯；「跟著蟲蟲學台語」則透過昆蟲標本與活體觀察，介紹昆蟲的台語名稱。
除此之外，科教館還安排親子樂團帶動唱、客語科學秀，以及用台語講解「閃電球的神奇放電現象」及「燈泡的科學秘密」等，多場親子工作坊也都會用本土語言進行，相關資訊可參考科教館網站。
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