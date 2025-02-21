鋒面+東北季風北部溼冷 周日更強冷空氣遞補、最冷時間點曝

北台灣天氣再轉溼冷。中央氣象署預報員葉致均今天表示，下周一以前受到冷空氣影響，北部和宜蘭天氣相當涼冷，中南部和南北日夜溫差大。降雨以迎風面為主，周日、下周一以前迎風面地區有局部大雨發生機會。冷空氣影響期間，沿海空曠地區和離島有風強浪大情形，海邊活動留意安全。

他說，從昨晚到今天清晨有鋒面形成，並且通過，所以北部和宜蘭有降雨情況出現。今天鋒面通過之後，北方冷空氣南下，降雨地區以迎風面為主，中南部維持多雲到晴天氣。下周一以前受到冷空氣影響，北台灣天氣偏涼、偏冷，中南部日夜溫差大。下周二之後氣溫才有逐步回升趨勢。

天氣現況，葉致均表示，台灣東方海面有鋒面系統往東移動當中，北部和東北部有些降雨，北部和東半部雲量相當多，中南部有低雲覆蓋情形，不過隨著太陽照射之下，低雲情況將逐漸緩和。目前降雨以基隆北海岸、大台北山區的雨勢相對明顯，東半部隨著時間愈晚之後降雨有逐漸明顯狀況。氣象署已針對基隆北海岸發布大雨特報。

葉致均表示，鋒面通過之後，降雨區域以桃園以北和東半部為主，入夜都會是類似情況。基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨情形會比較持續，有局部大雨發生機會。

未來1周天氣變化，葉致均表示，鋒面系統已經開始逐漸往東遠離，北方冷高壓有逐漸遞補南下狀況，今天有一波東北季風增強過程，台灣附近風場偏東北風，明天的天氣型態也是相當類似。周日北方有一股更強冷空氣遞補南下，冷空氣強度更增強趨勢，下周一環境也相當類似。

葉致均表示，下周一冷高壓逐步出海，下周二冷空氣減弱，風場轉為偏東風，下周四進一步轉為偏東南風，所以整體溫度回升相當明顯。不過後期華南有雲系往東移動過來，使台灣附近雲量將有偏多狀況，所以溫度會回升但可能不是太明顯。

未來1周降雨趨勢，葉致均表示，周日以前水氣偏多，迎風面的桃園以北、東半部、馬祖不定時短暫降雨，明天白天有相對空檔，不過明晚開始有一股比較多的水氣遞補下來，所以明晚到周日北部有零星降雨，迎風面雨勢偏大。所以明天下半天之後雨勢上變得比較明顯。

葉致均表示，下周一迎風面的桃園以北雖然還是降雨情況出現，不過水氣有逐漸減少趨勢。下周二之後，會是未來1周天氣最穩定的時候，各地恢復多雲到晴天氣，只有迎風面的東半部、恆春半島零星降雨。下周三開始華南有些雲系往東移動過來，北部和東半部，甚至山區零星飄雨，至於下周三之後水氣變化有很大的不確定性。

溫度趨勢，葉致均表示，今天東北季風增強，北部高溫只剩16至18度，中南部和花東溫度則沒有受太大影響。周日開始下一波冷空氣逐漸遞補下來，溫度又會逐步下降。下周一會是這波冷空氣最強，北部、宜蘭高溫只剩下14、15度左右，有更轉涼情況；其他地方高溫頂多20度上下。

葉致均表示，下周一清晨，甚至下周二清晨會是冷空氣最強的時間點，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地方14、15度，有些地方可能更低一些。中南部地區未來1周整體日夜溫差相當大。下周二之後，北台灣溫度明顯回升，高溫19至20度。但是後期雲量比較偏多，頂多來到20至22度，其他地方也插不多這樣情形。