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中市枇杷去年受颱風災損達四成 公告為天災現金救助區
去年康芮颱風造成台中市枇杷嚴重遲發性受損，加上去年高溫影響授粉與結果，使產量大幅衰減，剩餘果實品質也蒙受損失，經台中市農業局會同農糧署及台中區農業改良場現勘，確認損害率已達現金救助標準，農業部於日前公告台中市為辦理枇杷2024年康芮颱風（遲發性）農業天然災害現金救助地區。
農業局指出，台中市枇杷生產面積共計619公頃，約占全國七成，去年康芮颱風造成台中市枇杷植株受損，另開花期間持續遭受高溫（>30℃）、低濕(<60%)影響，果農表示，高溫導致花朵乾燥，無法順利結果，產量銳減四成外，品質也大受影響，都是花粉活力不足所致，已達農業天然災害救助標準。
2月初，立法院副院長江啟臣前往新社實地勘查枇杷受災情況，果農個個苦不堪言，當即要求相關農政各級單位加速完成農損調查及認定，加速辦理受災農民申請現金救助，同時要強化氣候變遷的因應措施，讓全台農業能在極端天候下，持續穩定產量。
農業局表示，台中市農民確有枇杷災損，且損害率達20%以上者，每公頃救助額度為10萬元，籲果農於2月20日起至3月6日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件向受災地公所提出申請，逾期不予受理。台中市農業局另加碼補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民盡速復耕。
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