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狂吞披薩、炸雞玩大胃王遊戲 40歲熟女送醫驚查：肚內1/3都是胃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子與友人玩大胃王比賽，因為吞下過多的炸雞、披薩等食物，讓她住院5天才慢慢消化完所有食物。示意圖／ingimage
一名女子與友人玩大胃王比賽，因為吞下過多的炸雞、披薩等食物，讓她住院5天才慢慢消化完所有食物。示意圖／ingimage

外科醫師陳榮堅近日在臉書發文，提醒民眾注意勿過度進食，否則後果相當嚴重。他並透露一名40歲熟女在急診診間，被檢查出肚子有三分之一都是胃。問診後才得知，原來是和朋友聚會玩大胃王遊戲，一時之間吃下太多披薩、炸雞，讓她痛苦到在急診間要求將她胃內的食物全取出。

陳榮堅醫師道，一名40歲的女病患，因參與朋友聚會中的大胃王遊戲，在限時一分鐘內看誰能吃最多盤食物後，身體突然極不舒服被友人送來急診。經檢查後發現，女子的肚子有三分之一都是胃，因為這種情況較常見於胃癌患者，或因反覆潰瘍造成的阻塞，讓醫師一度困惑，沒有相關病史的她，胃竟漲到如此之大。

醫師解釋，由於鼻胃管只能引流液體，但女病患吃的幾乎都是披薩、炸雞，但病患苦苦要求將胃內食物取出，甚至詢問能不能用微創手術直接取出食物，讓醫師表示無法這麼做，只能安排住院觀察，在腸子沒出現敗血症或壞死的狀況下，就是等著讓食物慢慢被消化掉。醫師透露，該名女病患最後整整住院5天，腸胃道才慢慢恢復正常的狀態。

陳榮堅提醒民眾，有時候就連大胃王選手，也在比賽後因為不舒服催吐，甚至需要送醫洗胃，將食物洗出，甚至有過醫學案例，大胃王在比賽過程中猝死，千萬不要過度進食，讓身體負擔過重，折騰自己。

大胃王 鼻胃管

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