2025台灣燈會倒數尾聲 觀光署揭2月23日閉幕演出陣容

交通部觀光署指出，2025台灣燈會展期進入倒數尾聲，2月23日最後一天的閉幕演出，包括國寶級歌仔戲團、超夯樂團、掀起如夢往事的動人美聲紛紛登場，預計將吸引眾多歌迷粉絲同樂，演出將從下午5點展開，至晚上9點55分最後一場主燈秀展演，建議民眾提早抵達確保觀賞位置。

觀光署說明，震撼動人的聲光秀已成為今年燈會的焦點，展區緊扣棒球場的設計，更是打動無數去年為12強棒球賽台灣奪冠而激動的心。2月23日下午5點起將展開最後一晚的展演，觀光署籌辦長達4個半小時的精采節目，當天的閉幕節目，共有兩個時段，第一時段（17點至19點半）亮點節目如下：1.朱宗慶打擊樂團、2.創造焦點（馬戲團）、3.校園民歌-王海玲／曾淑勤／李明德；第二時段（19點半至21點半）亮點節目如下：1.明華園戲劇總團、2.西班牙佛朗明哥舞團、3.許富凱&龍潭愛樂管弦樂團、4.麋先生樂團。

此外，觀光署也提到，本次閉幕表演助陣歌迷龐大的人氣歌手-許富凱、永遠的民歌手-王海玲、曾淑勤、李明德、現場演出爆發力超強的金曲樂團-麋先生都將驚喜登台，兼顧年輕族群、中生代、樂齡觀眾朋友的節目安排，必能與各族群觀眾產生極大的共鳴。還有台灣最具知名度的明華園戲劇總團終於在台灣燈會粉墨登場、帶來他們國外巡演必定安可不斷的熱鬧劇碼。

代表台灣參加去年巴黎文化奧運，以充滿故事性的馬戲風靡花都的創造焦點，將為觀眾展現他們獨樹一幟的馬戲故事。還有來自西班牙的佛朗明哥舞團將與台灣優秀佛朗明哥舞者、樂手要請台灣民眾體會原汁原味的佛朗明哥藝術氛圍！台灣舞蹈巨擘劉鳳學創立的新古典舞團，也將帶來精采舞蹈，將呈現各具特色的節目，讓2025台灣燈會閉幕令人難忘。