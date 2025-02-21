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徵求諧音哏 公路局調查不受歡迎英文碼 擬不列車牌製造

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
不少人購買新車會針對車牌特別選號，但有部分英文編碼因諧音或特殊涵義不受青睞。本報資料照
不少人購買新車會針對車牌特別選號，但有部分英文編碼因諧音或特殊涵義不受青睞。本報資料照

不少人購買新車會針對車牌特別選號，但有部分英文編碼因諧音或特殊涵義不受青睞，交通部公路局2月24日至4月24日開放民眾填答意見，提供公路局參考，調查結果後續將納入車牌英文代碼製作考量。

公路局表示，現行車輛號牌由3個英文字母與4個數字組成，並採不分車種一車一號核發，考量英文字母拼字是否具意義或不雅諧音，與文化、時空環境等因素有關，喜惡因人而異，為蒐集各界意見，2月24日至4月24日期間於監理服務網開放填答意見調查。

公路局指出，為便於民眾填答，近2年預計製作車牌英文代碼範圍為CGQ至CLA、PKU至PPY、EAN至EAP、ESZ至ETC、EXC至EXQ，公路局已先行列舉出部分具有意義、諧音者，如CGY （GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）、EXP （有效期限縮寫）等共計9組英文代碼，民眾於填答時如對於調查範圍內未列舉出代碼有其他建議，也可提供意見參考，調查結果後續將納入車牌英文代碼製作考量。

交通部 腎臟病 英文

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