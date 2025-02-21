氣爆後台中精品掀挖角潮 業者：新光三越位置無法取代

新光三越台中中港店改裝樓層工安事故發生後，蟬聯14年的百貨店王遭到重創，安檢停業牽動著全館逾800家品牌專櫃與超過3500位專櫃人員的財源生計。也因為這回台中新光三越改裝申請瑕疵，面對四面八方的各種指責批評與損失，新光三越都需一肩擔起概括承受，此時也正是其他百貨跟品牌挖角、招手的時機，但同時也有不少品牌選擇跟新光三越站在一起面對，某家國際精品台灣最高層表示「我們在台中只有新光三越一家據點，該店業績也是全台數一數二，現在當然有其他百貨來接洽，但目前我們選擇與新光三越一起度過難關，等待台中店再開門營業那一天」。

回到2月13日事發當天，精品高層指出，「事件發生當下，我們專櫃同仁心想一定是出大事了，但他們仍記得先把專櫃電腦系統關閉，慌亂撤退中新光三越樓管優先照顧好顧客與專櫃同仁讓他們先撤出，雖然平時樓管與專櫃人員在管理上難免多少有衝突，但遇到像這次的緊急狀況，樓管一定是把自己留在最後。所以事件後有媒體報導台中新光三越樓管只顧VIP客人，這點我們是不認同的」。

事故發生逾一周，面對短時間內無法營業，短缺的業績該怎麼辦？國際精品台灣負責人表示「我們第一時間是關注專櫃人員心理狀態，馬上派出心理諮商師與員工接洽。再來是詢問同仁派駐其他地點服務的意願，如果這段期間願意在其他地區專櫃服務，我們會先幫同仁找好租房，讓他們不用煩惱交通移動問題；若是在台中有家人、小孩需要照顧的同仁選擇留在台中，那我們會讓留駐台中的同仁，這段期間負責關心維繫我們主顧客的需求」。

品牌是否考慮在台中新光三越未復業前開快閃店？精品高層表示「確實其他百貨都有詢問，但品牌籌劃一間快閃店會需要全球總部同意、籌備時間至少也要半年、一年以上，所以目前為止還不會考慮開臨時店」。事件發生後，新光三越也與品牌保持密切聯繫管道，讓品牌清楚了解目前處理進度與狀況，「大約每三天新光三越商品部主管會與我們聯繫，讓我們品牌清楚掌握目前進度情況」。

國際精品高層指出，「新光三越台中店真的很重要，無論是地理位置、百貨店王地位，更是中部五縣市消費人口最喜愛與習慣去的百貨，在中台灣目前沒有其他百貨可以取代」。事件發生後，不只有品牌願意等待新光三越康復、好起來的那天，許多台中人也紛紛在社群上表態，「新光三越就是日常」、「只習慣逛新光三越」、「等待新光三越開門那天一定逛爆」、「新光三越地位無可取代」，也因為具有完整品牌陣容，台中人說「一站式逛街就只有新光三越」，更有網友形容「台中新光三越是下一代客戶養成班」，因為家裡小孩從胚胎時期到出生個階段年齡裝備行頭，都是在新光三越買。

當然也有民眾表示氣爆發生後有陰影、應該不會去了，但社群多數台中人聲音仍是等待新光三越回歸，「我愛逛新光是因為動線跟內容，誰管風水氣場，真正的在地台中人會跟你說每個百貨都出過事」、「錢就是要給新光三越賺」、「如果新光三越重新營業那天一定會爆滿！」、「新光三越在台中人的地位真的沒有那麼容易撼動」。