車牌英文代碼合適性調查 公路局2月24日開放民眾表達意見

交通部公路局指出，現行車輛號牌由3個英文字母與4個數字組成，並採不分車種一車一號核發，考量英文字母拼字是否具意義或不雅諧音，與文化、時空環境等因素有關，喜惡因人而異，公路局為蒐集各界意見，訂於2月24日至4月24日期間於監理服務網開放填答意見調查。

公路局表示，為便於民眾填答，近2年預計製作之車牌英文代碼範圍（本次為CGQ~CLA、PKU~PPY、EAN~EAP、ESZ~ETC、EXC~EXQ），公路局已先行列舉出部分具有意義、諧音者，如CGY （GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）、EXP（有效期限縮寫）等共計9組英文代碼，民眾於填答時如對於調查範圍內未列舉出之代碼有其他建議，亦可提供意見供公路局參考，調查結果後續將納入車牌英文代碼製作之考量，歡迎踴躍至監理服務網表達意見。