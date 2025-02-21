健保30周年 台灣健康指標落後日韓 專家籲適度調升費率

全民健保今年3月邁入30周年，因收支不均，政府採取各項措施「救健保」，相關健保議題屢次浮上媒體版面。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，為讓健保永續，醫療機構不再面對高度壓力，呼籲提升補充保費、調升健保費率，充足健保大水庫，並建議調升急重難症支付，提升醫療行業對年輕世代吸引力。

洪子仁表示，健保實施30年，解決過去「民眾因病而窮，因窮而病」問題，但若要讓健保制度更具永續性，勢必要回歸其創立初衷「自助互助風險分擔」精神，而最迫切課題，是提升健保財務韌性，確保醫療體系能夠持續運作，改善現行制度的缺陷。

「健保費率應適度調整。」洪子仁說，台灣健保費率低於其他國家，若能適度提高費率，將有助於提升健保財務穩定性，確保醫療資源合理分配，針對股利、房地產交易的資本利得收取的補充保費，應適度調高，讓有錢人承擔更多責任，一般受薪階級則適度降低費率，維持社會公平性。

洪子仁表示，醫院營運壓力增加，許多急難重醫護人員選擇離開第一線，導致醫療人力不足，進一步影響醫療品質，政府應檢討總額支付制度，調整支付標準，尤其住院及急難重項目調高健保支付標準，讓醫療機構不再依賴「低薪高工時高風險高壓力」來支撐運作，確保醫護人員合理待遇，以提升醫護人員的職業吸引力。

全民健保便利性雖高，在全球健康指標評比上，台灣排名卻不甚理想。洪子仁表示，台灣健康表現約位居全球第35名，在亞洲地區落後於日本、新加坡與韓國，健保制度的永續性亦為核心問題。當健保資源無法有效支持高品質醫療，無論是醫護人員的待遇、新藥新技術的引進，或罕病與癌症患者的保障，皆會受到影響，降低台灣健康競爭力。

「政府應加速新藥與新科技的納保進程。」洪子仁說，健保制度的核心價值之一是讓全民享有最新、最有效的醫療技術，然而，由於健保預算限制，許多創新療法的納入速度過慢，影響病患存活率與生活品質，政府應針對特定疾病，如癌症、罕病，設立專款專用機制，確保新療法能夠及時納入健保，減少病患的經濟負擔。