公費流感疫苗施打重現新冠疫情盛況 嘉市首日接種站湧現人潮

大S流感病逝催出流感疫苗施打潮，流感未退燒，228連假即將登場，衛福部緊急增購10萬劑公費疫苗，嘉市獲配發1510劑，昨天首日施打，採預約制，重現新冠疫情打疫苗盛況，今、明2天還有接種站。

衛生局說，昨天首日流感疫苗接種300餘人，最多是65歲以上長者，其次是6個月以上入學前幼兒，採預約制，提供給11類原計畫第1階段實施對象公費接種，並在東西、區衛生所開打。

「有打有保庇！」接種疫苗民眾說，上一波流感未接種，這次有公費疫苗，趕緊預約接種，假期出遊到人多景點，比較放心。衛生局說，接種流感民眾踴躍，配發的1510劑很快會用完，接種流感比新冠疫苗多。

方便市民接種疫苗，衛生局今天下午2至6時，明天上午9至下午1時，在東區體育館持續開設流感、新冠JN.1疫苗接種站，東、西區衛生所後天上午9時至中午12時，加開假日門診，下周一上午開設門診提供流感及新冠JN.1疫苗接種服務，請符合接種資格的民眾帶健保卡、身分證及相關證明文件前往接種，降低流感重症與死亡發生風險。

因疫苗數量不多，學生不再入校園集中接種；新冠疫情持續，威脅不容忽視，衛生局長廖育瑋說，病毒易發生變異，過去曾感染新冠、曾接種原始株或雙價疫苗免疫保護力已不足，國內提供的新冠JN.1疫苗有Moderna及Novavax2種不同製程的疫苗，安全有效，建議民眾速接種疫苗，增強保護力。