李健儀佛陀問病圖風波 釋昭慧還原細節：證嚴上人對佛陀臉型給意見

嘉義大林慈濟醫院「佛陀問病圖」盜圖爭議各界關注，風波好不容易平息，證嚴上人徒弟、玄奘大學台灣宗教系主任釋昭慧因無法忍受剽竊畫作沒有悔意，還在臉書造謠生事，今天挺身而出，在臉書還原原創李健儀與上人完成「佛陀問病圖」的始末。

「畫像創意來自上人想突破傳統」，釋昭慧整理出李健儀口述歷史的內容指出，1997年，李健儀完成天主教委託的「中華聖人圖」，只等追封日期確定，移至梵蒂岡博物館典藏。李健儀與證嚴上人認識，是在完成「中華聖人圖」之後，當時是透過一位大力護持慈濟的宜蘭師姐居間介紹。

師姐告知，大林慈濟醫院擬製作「佛陀問病圖」的壁畫，問李健儀是否有興趣承攬此事，並因此而帶他到花蓮靜思精舍拜見上人。那次與上人會面，李健儀甚受鼓舞，也認為上人的藝術素養很高，上人問說：「我給主題，你就能夠創作出來……？」並對「佛陀問病圖」期許很大，聽到了李健儀的肯定答覆，上人就請李健儀開始「畫畫看」。

從那之後，李健儀每個月都在台中精舍拜見上人，把自己構作的初稿與修訂稿，以及後面作畫過程中的每一次進度，都呈遞給上人過目。上人每次都認真瀏覽，仔細聆聽，並且針對李健儀的構圖提供修正意見。

由於主題是「佛陀問病圖」，上人想突破傳統：「過午不食的佛陀臉型，不應是圓胖。」李健儀嘗試了幾個造型，最後決定以上人的恩師印順導師的法像，來舖墊壁畫中的「佛陀」意象，而畫中右側扶著病人的比丘尼，則是證嚴上人。

李健儀想用畫面呈現如下意義：「大愛問病，既有佛陀問病的典故，也有慈濟大愛的時代意義」從印順導師到證嚴上人，師徒都本於「大愛」，而對眾生的苦難痌瘝在抱。建立醫院的本懷在此，希望世世代代的慈濟人能夠謹記這份「大愛」本懷。

李健儀指出，最初構圖中，印順導師穿著袈裟且「偏袒右肩」，上人看過之後，請他改成覆肩款式，連袈裟的皺褶與紋路，她都細細指導。原創稿完成前，上人竟然靜靜地坐在一旁，看他做最後修飾繪畫，長達一個多小時。讓他感動的是，每次到靜思精舍給上人看畫，她非常尊重禮遇，用餐時都安排坐在她的旁邊。