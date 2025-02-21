周日午後偏強冷氣團南下探7度低溫 賈新興：下周三短暫回暖

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，受鋒面通過及偏強東北季風影響，今天苗栗以北及宜花有局部短暫雨，午後台中山區及台東亦有零星短暫雨。明天至下周一，北北基宜有局部短暫雨，桃園亦有零星短暫雨。

周日午後至下周一有受偏強大陸冷氣團影響的機率。賈新興表示，下周二起白天氣溫漸回升，下周二午後局部山區轉多雲，下周三清晨受水氣移入影響，桃園至嘉義之間及宜花轉有零星短暫雨。預估下周一深夜至下周二清晨，苗栗以北空曠區有7至9度的低溫，台北氣象站有接近12.0至13.0度的低溫。下周四，午後竹苗以北山區及宜蘭山區有零星短暫雨。

至於228連假天氣，賈新興表示，下周五，午後北部山區及花東山區轉多雲。下周六，午後各地有零星短暫雨。3月2日，竹苗沿海有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫雨。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，下周三起至3月3日短暫回暖，3月4日起至3月10日再偏涼，之後至3月底氣溫明顯偏暖。3月3日至3月10日華南周邊水氣多，3月中旬起至3月底，宜蘭仍有較多降雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。