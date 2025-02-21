北東陰雨、中南部溫差大 周日起又有冷氣團探10度低溫

未來幾天受大陸冷氣團影響，北部與東部天氣較為溼涼，時有短暫降雨，外出建議攜帶雨具。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天起至下周一受北方地面冷高壓陸續南下影響，台灣附近的東北季風將持續增強，沿海地區也可能出現強陣風。期間時而伴隨華南雲系東移影響，預測北部及東部將為陰天，並有短暫陣雨；中南部則為晴或多雲天氣，僅山區偶有零星短暫陣雨機會。

氣溫方面，林孝儒表示，北部及東北部降幅最為明顯，預測高溫約16至20度，低溫約13至15度，周日至下周一低溫將達大陸冷氣團等級，局部山區亦可能降至10至12度；中南部高溫約22至25度，低溫13至15度，日夜溫差大。

林孝儒表示，下周二至下周四，冷氣團將減弱，且台灣附近轉為高壓迴流偏東至東南風影響，期間仍有華南雲系陸續東移機會，各地氣溫將略有回升。北部及東部天氣陰沉，迎風面仍有地形降雨機會；中南部多雲或陰，山區亦可能出現短暫陣雨，但整體降雨雨勢不大。

下周五白天台灣北部海面有鋒面系統發展，林孝儒表示，但影響台灣天氣的機率較低，天氣型態仍與下周四較類似。至於下周末，台灣附近可能轉為明顯的東南至偏南風環境，各地氣溫明顯回升，期間有南方水氣移入帶來局部短暫陣雨，因此天氣可能偏悶熱，體感較潮溼。

林孝儒表示，沿海風勢較強，前往海邊或騎車時需特別留意安全。中南部雖以晴或多雲為主，但日夜溫差大，白天溫暖舒適，夜晚氣溫下降明顯，適時增添衣物，避免著涼。此外，天氣變化快速，關注最新天氣資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。