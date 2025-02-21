大S效應！滑雪女教練赴日發燒衝大醫院噴掉8000…還回台就診

藝人大S旅日罹流感驟逝，引起民眾重視。台中葉姓滑雪女教練上周在日本發燒、心跳加快，衝大醫院急診噴掉8000元，確診罹A流，吃藥後退燒，但仍心悸不適，撐一周返台，到診所就診，她直呼，「還是台灣好，醫療好、收費便宜又安心」。

台中診所醫師施勝桓說，葉姓女教練赴日教滑雪，在2月11日因發燒、心跳每秒150下，極度不舒服，因為有大S事件，不敢在小醫院就醫，搭車下山到京都大醫院掛急診，經快篩確定罹A型流感。

葉姓女教練吃了醫師開立的克流感等藥物後退燒，但整個人仍胸悶心悸，咳嗽倦怠，並且出現腦霧，但搶不到返台機票，在日本沒辦法教課，足足躺了一周，只能按原訂返台機票時間在18日搭機返台，19日到台中診所就診。

施勝桓說，葉姓女教練到診所就診，發現她心跳每分鐘120下，仍有胸悶、咳嗽、倦怠，立即開立藥物緩解不適症狀，並建議葉女轉診到醫院心臟內科門診詳細檢查。