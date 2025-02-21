鋒面掠過冷氣團南下 吳德榮：愈晚愈溼冷 下周二起回暖超過月底

今晨北部、東北部已有局部降雨，苗栗有濃霧。中央氣象署發布大雨和濃霧特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天平地的最低氣溫約在13、14度，預期今天最低氣溫將在夜間出現。

今天鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，吳德榮表示，大陸冷氣團南下，氣溫降，北台灣愈晚愈冷，其他地區早晚冷，要注意保暖。北部17度降至12度、中部13至23度、南部14至26度、東部13至24度。

吳德榮表示，明天冷空氣持平，周日再增強、影響至下周二清晨，比上波溼冷，影響時間也較久，本島平地的最低氣溫將下探7度，要注意保暖。北部、東半部有局部短暫雨，中南部晴時多雲。

至於最冷時間點，吳德榮表示，周日入夜至下周二清晨，早晚氣溫降至最低；屆時能否觸及強烈大陸冷氣團的標準？很接近，但還需密切觀察。

吳德榮表示，下周二白天起至下周末台灣都在暖氣團範圍內，各地持續偏暖，易起霧的天氣；無明顯冷空氣，也沒有冷到2月底的條件。下周三有中層雲通過，雲量略增、山區有零星飄雨的機率；下周五雖有鋒面尾端掠過北部海面，模式已調得對各地幾無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。