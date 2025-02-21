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鋒面掠過冷氣團南下…今愈晚愈溼冷 下周二起回暖超過月底

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濃霧特報 鋒面+東北季風今北台灣溼涼 周日冷氣團南下

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
鋒面通過及東北季風增強，今天北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片
鋒面通過及東北季風增強，今天北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

中央氣象署發布濃霧特報，今晨桃園至高雄地區易有低雲或局部霧影響能見度，苗栗已出現能見度不足200公尺的現象，台中能見度亦較低。

鋒面通過及東北季風增強，今天北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。夜晚清晨各地低溫約14至17度，北台灣高溫16至18度，中南部及花東地區21至25度。

明天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，周日大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣轉冷；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，早晚天氣仍偏冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周三、下周四華南雲雨區逐漸東移，下周三北部及東半部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周四北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區多雲。

下周五基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，桃園以北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下周六、3月2日環境偏東風，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三晚至下周四清晨西半部局部地區及金門、馬祖亦有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊，行車用路注意交通安全。近期天氣變化快速，後期冷空氣強度及鋒面影響時程仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

冷氣團 基隆

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