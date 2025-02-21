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環評總體檢 環團促改善公民參與

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部宣布將在今年推動環評總體檢，環團認為，公民參與和開發單位採納利害關係人意見不足都是環評亟需精進的地方。聯合報系資料照片
環境部宣布將在今年推動環評總體檢，環團認為，公民參與和開發單位採納利害關係人意見不足都是環評亟需精進的地方。聯合報系資料照片

我國環評制度已施行卅年，期間僅進行四次小幅修正，環境部昨宣布將啟動環評總體檢，邀民眾、公民團體、開發單位、目的事業主管機關及環保機關等共同討論，預計年底提出精進方案。環團認為，公民參與是環評制度亟待改善之處。

我國環評法原先借鏡美國制度，但立法過程中特殊設計否決權與雙主管機關，形成台灣獨有的環評架構，但也因此，環境部的角色經常引發不同解讀，一方面被視為經濟發展絆腳石，另一方面則被看作是為目的事業主管機關效力的角色。

環境部環保司長徐淑芷表示，隨著環境變遷與社會需求，環評確實有檢討的需要，環境部已於去年第四季啟動環評總體檢計畫，目前在公開徵詢階段。

對此，爭好氣聯盟發起人許心欣認為，以環評前的公開說明會為例，環境部都強調有把相關資訊公布在網路上，但是利害關係人不可能每天緊盯網站，環評審查旁聽要點限制發言人數也是箝制公民參與的緊箍咒，這樣的公民參與看起來都只是走形式而已。當今公民參與一點○已經不夠用了，應該邁向公民參與二點○。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，新冠疫情期間環境部限縮民眾參與環評發表意見的權利，本來民眾是可以在會議中與環評委員、開發單位互動的，如今公民參與變成只是過水而已，相當沒有道理，既然政府強調公開透明，這就是非常需要檢討與精進的地方。

主管 環境部 環評

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