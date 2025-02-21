環評總體檢 環團促改善公民參與

我國環評制度已施行卅年，期間僅進行四次小幅修正，環境部昨宣布將啟動環評總體檢，邀民眾、公民團體、開發單位、目的事業主管機關及環保機關等共同討論，預計年底提出精進方案。環團認為，公民參與是環評制度亟待改善之處。

我國環評法原先借鏡美國制度，但立法過程中特殊設計否決權與雙主管機關，形成台灣獨有的環評架構，但也因此，環境部的角色經常引發不同解讀，一方面被視為經濟發展絆腳石，另一方面則被看作是為目的事業主管機關效力的角色。

環境部環保司長徐淑芷表示，隨著環境變遷與社會需求，環評確實有檢討的需要，環境部已於去年第四季啟動環評總體檢計畫，目前在公開徵詢階段。

對此，爭好氣聯盟發起人許心欣認為，以環評前的公開說明會為例，環境部都強調有把相關資訊公布在網路上，但是利害關係人不可能每天緊盯網站，環評審查旁聽要點限制發言人數也是箝制公民參與的緊箍咒，這樣的公民參與看起來都只是走形式而已。當今公民參與一點○已經不夠用了，應該邁向公民參與二點○。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，新冠疫情期間環境部限縮民眾參與環評發表意見的權利，本來民眾是可以在會議中與環評委員、開發單位互動的，如今公民參與變成只是過水而已，相當沒有道理，既然政府強調公開透明，這就是非常需要檢討與精進的地方。