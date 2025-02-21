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百年老店授權冰棒驚見蟑螂 連珍致歉下架
有消費者稱購買基隆知名百年老店「連珍糕餅店」授權的冰棒，咬一口卻發現冰棒裡有蟑螂頭，嚇到吐出來看見已經咬斷一條腿。連珍昨致歉並表示，該款冰品是品牌授權委託代工廠生產，會負責並給消費者適當補償，通路上同批號產品已預防性下架。
基隆市衛生局查證產品負責及製造廠商分別在台北市及台中市，相關資料都移請台中市府查辦；中市食安處已列案，將稽查究辦。
一名男子在爆料公社粉絲團投訴，跟女友到超商購買芋頭冰棒，卻發現冰棒裡有蟑螂頭，本想直接吐出來，礙於電梯裡還有其他人，只能忍耐含著「冰螂」，心急如焚看著電梯慢慢上樓，返家馬上衝去廁所吐掉，還發現已經咬斷一條蟑螂腿。
連珍糕餅行銷總監郭克伶致歉並表示，冰棒在通路賣，只是品牌授權，如果有問題，代工廠要負全責，昨已連繫代工廠設法處理，也已連繫消費者，將提供適當補償。
代理商日亞特選名物公司也致歉，但尚未取得客訴產品，無法判讀造成品質異常的原因；目前產品已預防下架，檢查同批號產品留樣皆無異物。
基隆市衛生局食品藥物管理科表示，得知消息已主動連絡業者陳述說明，並提供相關資料。局長張賢政說，食品若含有異物涉違反食安法第十五條規定，可處六萬元至二億元罰鍰。
台中市食安處表示，依據食品良好衛生規範準則規定，食品業者場區環境及製程應有有效病媒防治措施，防止異物混入。
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