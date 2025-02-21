新冠3月恐升溫 14％可能同時染流感

近期出現流感疫苗搶打潮，新冠疫苗受到的關注度低，台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，新冠目前低度流行，但三月起恐怕會升溫，建議不要等疫情來了才打疫苗。衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌指出，新冠疫苗不良事件通報率逐年下降，與流感疫苗日漸趨近。

根據調查，民眾是否接種新冠疫苗的主要考量是「疫情嚴重度」。台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國表示，研究發現，有百分之十四患者可能同時感染流感及新冠，此時進加護病房、插管等風險倍增，建議打疫苗避免重症及死亡。

疾管署統計，同時感染流感和新冠而致重症死亡的病例，幾乎全部沒有接種最新的新冠疫苗。

張峰義表示，感染新冠病毒可能讓心肌炎、心律不整、心肌梗塞等心血管疾病風險提高，甚至對認知功能造成全面性損害，相當於讓認知能力在一年半內衰退廿歲。目前新冠屬於低度流行，但預計三月升溫。

新冠疫苗的安全性一直是影響民眾接種意願的主要原因之一。邱南昌說，根據統計，新冠疫苗不良事件通報，從剛開始接種時的每十萬卅一點二件，到了接種JN.1疫苗，已逐漸下降至每十萬劑三件，與流感疫苗的每十萬劑二點○九件，相去已不遠。

邱南昌表示，新的新冠疫苗劑量減半，減少接種後不適，常見的局部紅腫、輕微疼痛感通常會在數天內自行消退。