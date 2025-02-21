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健康你我他／每日瑜伽練習 探索內在靈性

聯合報／ 文／温亞倢（屏東長治）
瑜伽是探索自我內在靈性及外在體態的美好鑰匙。圖／温亞倢提供
瑜伽是探索自我內在靈性及外在體態的美好鑰匙。圖／温亞倢提供

人生的一切經驗，始於身體的五感體驗。我們從身體學會韻律，然後才知道如何去領會外在的韻律。近期我重拾每日的瑜伽練習，開始回歸與身體的和睦相處。感謝身軀的每一絲肌肉、每一吋皮膚及每一節軀幹，支持自己完成不同難度姿態的行動。

瑜伽梵文的本意在於連結，意指我們與內在深刻的連結，與天地萬物廣袤的接通。從容的深吸與深吐之間，氣流從頂蓋連結至末梢，深感自身渺娑婆世界滄海之一粟，生命之中不可承受之輕重份量。身體仍處喚醒的階段時，偶有重心偏離、痠痛難耐，謹記老師所言，穩住核心，舉凡腳掌抓地、雙手延伸、看往一個固定點，都有助於我們安住和諧。

瑜伽是探索自我內在靈性及外在體態的美好鑰匙，曾聽聞瑜伽體式的24字真言，站姿為建立根基，前屈為創造空間，後彎為打開心胸，側屈為側腰等長，扭轉為骨盆中立，倒立為信心支撐。人生如是，每逢飄蕩無依之際，記得和自己說，「重心穩了，一切都會開始回穩。」樹根扎實，終能樹幹伸展，枝葉繁盛，如沐頂冠之日光。

透過每日規律的練習，召喚內在本自俱足的力量，時時觀照本質，由內而外，讓自己逐漸成為生活中帶有穩定力量的存在。新春啟程，乍暖還寒，緩步春暖花開，願瑜伽作為安放身心健康如常之許諾。

人生 鑰匙

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